Arkema : démarre avec succès un nouveau réacteur d'acide acrylique aux Etats-Unis

Arkema (Paris:AKE) a démarré, durant l’été, un nouveau réacteur de 90 000 tonnes d’acide acrylique sur son site de Clear Lake, Texas, pour accompagner la croissance de ses clients en Amérique du Nord sur les marchés des super-absorbants, des peintures, des adhésifs et du traitement de l’eau.

Arkema a démarré, conformément au calendrier prévu, un nouveau réacteur de 90 000 tonnes par an d’acide acrylique sur son site de Clear Lake. Doté des dernières technologies de production, ce nouveau réacteur remplace deux anciens réacteurs de 45 000 tonnes chacun. Cet investissement d’environ 90 millions de dollars US positionne ainsi Clear Lake parmi les sites acryliques les plus compétitifs d’Amérique du Nord.

Cette nouvelle capacité permettra au Groupe d’accompagner la croissance de ses clients en Amérique du Nord sur les marchés des super-absorbants, des peintures et revêtements, des adhésifs, ainsi que des polymères pour le traitement de l’eau et la récupération assistée du pétrole et du gaz. Elle consolide la position de numéro 2 d’Arkema pour la production d’acide acrylique dans la région.

