Arkema : démarre sa nouvelle capacité de résines photoréticulables sur son site de Sartomer en Chine

Arkema (Paris:AKE) a démarré avec succès une extension de capacité de 30% sur son site de production de résines liquides photoréticulables situé à Nansha au sud de Canton en Chine. Cette nouvelle ligne de production, inaugurée aujourd’hui, permettra de répondre à la forte demande de ses clients en Asie sur les marchés de l’électronique, de l’impression 3D, des adhésifs et de l’impression jet d’encre. Cet investissement conforte la stratégie de Sartomer visant à développer des solutions de pointe pour les technologies de réticulation innovantes et pérennes.

Cette nouvelle ligne sera consacrée à la production de résines liquides innovantes, qui offrent de très hautes performances pour les systèmes de photoréticulation aux UV, LED et EB (Electron Beam) destinés aux applications de pointe de l’électronique où elles sont utilisées pour la fabrication et le design des circuits imprimés et des écrans de smartphones, tablettes ou téléviseurs. Cette ligne produira également les résines uniques N3xtDimension® de Sartomer pour le marché en croissance de l’impression 3D.

« Cet investissement renforce notre engagement à offrir les résines photoréticulables les plus avancées et innovantes, ainsi que des services, à nos clients du monde entier tout en leur assurant un avantage concurrentiel de premier plan sur leurs marchés respectifs, » déclare Christophe André, Directeur général, Matériaux avancés, Arkema. « Nous remercions nos équipes internes ainsi que nos partenaires qui nous ont aidés à mettre en service cette nouvelle ligne de production dans les délais prévus. Nous remercions également nos clients pour leur confiance et leur soutien depuis des années en choisissant les produits de Sartomer. »

Grâce à des sites de production et de R&D situés en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, Sartomer, leader mondial des résines photoréticulables de spécialité, s’impose comme un partenaire unique, proche de ses clients, avec une forte présence locale, un support technique de qualité pour des développements « sur mesure » et un service logistique de proximité.

Ces résines de spécialité liquides innovantes, formulées sans solvants, sont respectueuses de l’environnement et permettent de répondre aux normes mondiales de faible émission de composés organiques volatils (COV). Elles viennent ainsi renforcer la stratégie du Groupe dans le développement et l’offre de solutions pérennes contribuant aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros en 2018. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

