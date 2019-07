Arkema élargit l'offre produits de Sartomer avec l'acquisition de Lambson

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) annonce le projet d’acquisition de Lambson, société spécialisée dans les photoinitiateurs pour la photoréticulation, technologie répondant aux exigences de marchés de pointe tels que l’électronique, l’impression 3D, les encres, les composites et les revêtements haute performance. Ces solutions complèteront l’offre de Sartomer, leader mondial des résines photoréticulables, et permettront d’accélérer son développement sur ce marché en forte croissance. Cette opération contribuera à renforcer encore la part des spécialités dans le portefeuille d’Arkema, en ligne avec son ambition long terme.

Lambson a développé et commercialise une large gamme de photoinitiateurs pour la photoréticulation, dont la croissance du marché est estimée à environ 5 % par an. Cette société, historiquement basée en Grande-Bretagne, réalise un chiffre d’affaires d’environ 45 millions d’euros.

Utilisés pour déclencher les réactions de polymérisation lors de la photoréticulation, ces photoinitiateurs complètent parfaitement la gamme de résines de Sartomer.

Le développement de cette offre intégrée permettra à Sartomer de mieux répondre aux enjeux de ses clients, notamment sur les marchés de l’électronique, de l'impression 3D, les encres, les composites et les revêtements haute performance.

Le closing de l’opération est attendu au quatrième trimestre 2019, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence des pays concernés.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros en 2018. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

