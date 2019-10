Arkema : finalise les acquisitions de Prochimir et Lambson

Regulatory News:

Le 1er octobre 2019, Arkema (Paris:AKE) a finalisé les acquisitions de Prochimir, fabricant de films adhésifs de haute performance, et de Lambson, société spécialisée dans les photoinitiateurs pour résines photoréticulables.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros, Prochimir vient compléter la gamme de technologies de Bostik dans les adhésifs industriels.

Lambson, avec un chiffre d’affaires d’environ 45 millions d’euros, permet à Sartomer de proposer à ses clients de l’électronique, de l’impression 3D, des composites, des encres et des revêtements, une offre élargie et parfaitement complémentaire.

Ces deux acquisitions contribueront à poursuivre le renforcement de la part des activités de spécialités dans le portefeuille du Groupe, en ligne avec son ambition long terme d’y réaliser plus de 80 % de son chiffre d’affaires.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros en 2018. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

