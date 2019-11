Arkema inaugure un nouveau Centre d'Excellence Mondial pour l'impression 3D en Normandie

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) inaugure le 15 novembre, en présence de Thierry Le Hénaff, Président-directeur général du Groupe et de Hervé Morin, Président de la Région Normandie, un nouveau Centre d’Excellence Mondial pour l’impression 3D au Cerdato, son Centre de Recherche de Serquigny en Normandie (France). Arkema et la Région Normandie ont souhaité que ce centre d’excellence dédié à la fabrication additive à partir de poudres polymères haute performance puisse bénéficier aux entreprises et organismes de formation de la Région, dans une démarche collaborative visant une appropriation accélérée de ces nouveaux modes de production.

Arkema est aujourd’hui un des leaders de l’impression 3D à base de polymères haute performance. Idéalement positionné pour amener l’impression 3D vers des fabrications à grande échelle grâce à une offre unique de matériaux et de services, le Groupe a développé une expertise reconnue des applications et des usages finaux pour accompagner ses clients partout dans le monde dans cette véritable révolution industrielle. Arkema poursuit ainsi le développement de matériaux nouveaux, sur mesure, adaptés aux besoins de ses clients, grâce à une recherche collaborative avec les leaders du marché de la fabrication additive.

A Serquigny, au sein du plus grand laboratoire de recherche du Groupe dédié aux matériaux avancés, Arkema a décidé d’ouvrir, en partenariat financier avec la région Normandie, un nouveau Centre d’Excellence Mondial pour l’impression 3D par fusion sur lit de poudres. Ce nouveau centre rassemble des espaces de collaboration, et des imprimantes de dernière génération. Il bénéficie également de tous les moyens de conception de produit et d’analyse du Cerdato.

Cette nouvelle plateforme dédiée à la fabrication additive permettra de répondre à un double objectif :

Offrir un espace de collaboration pour les équipes de recherche du centre et un espace de mise au point des produits innovants sur les imprimantes commerciales d’HP, d’EOS ou de Prodways permettant à nos partenaires de convertir de nouvelles applications à l’impression 3D.

Participer à un écosystème d’industries et d’organismes de formation en Région en proposant différentes formes de partenariats comme par exemple l’étude de faisabilité d’une fabrication additive de pièce industrielle, en termes techniques ou économiques, ou des démonstrations au cours de séances de sensibilisation à ces nouvelles formes de production de pièces.

Ce Centre d’Excellence Mondial pour l’impression 3D accompagne l’accélération du développement de cette technologie comme méthode de fabrication industrielle. Dédié à l’impression par fusion sur lit de poudre, il complète le dispositif actuel du Groupe, qui comporte un centre, situé à Exton (Pennsylvanie, US) pour les résines liquides photoréticulables inauguré en 2018 et un à King of Prussia (Pennsylvanie, US) pour l’extrusion de filaments.

Le laboratoire, inauguré le vendredi 15 novembre en présence de Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d’Arkema et Hervé Morin, Président de la région Normandie, ainsi que de nombreux clients, partenaires et représentants de la Région, souligne l’engagement d’Arkema dans l’impression 3D, un axe attractif de croissance pour le Groupe.

Il permet d’ouvrir de nouvelles perspectives en mettant à disposition des acteurs du marché, ses solutions et expertises, de l’identification du besoin jusqu’à l’industrialisation. L’investissement d’Arkema dans l’innovation dédiée à l’impression 3D représente plusieurs dizaines de millions d’euros par an.

