Arkema : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2020

Arkema (Paris:AKE) annonce la publication de son Document d’enregistrement universel 2020.

Le Document d’enregistrement universel 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 mars 2021.

Ce document, tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, est disponible sur le site internet de la société en version française, notamment à l’adresse suivante :

https://www.arkema.com/global/fr/investor-relations/financials/universal-registration-document/.

Ce document comprend notamment le rapport financier annuel constitué du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement d’entreprise, et des comptes sociaux et consolidés clos le 31 décembre 2020. Il contient également le rapport du Conseil d'administration sur les résolutions présentées à l'Assemblée générale mixte, le descriptif du programme de rachat d’actions, les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

Le Document d’enregistrement universel est également disponible sur le site de l’AMF à l’adresse suivante : https://www.amf-france.org/.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 80 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com

