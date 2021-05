Arkema : Résultats du 1er trimestre 2021 06/05/2021 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Regulatory News: Arkema (Paris:AKE): Dans un contexte de marché en nette amélioration, le Groupe affiche une forte croissance de ses résultats au premier trimestre, tirée en particulier par la hausse des volumes des Matériaux de Spécialités (1), innovants et durables, qui bénéficient de leur positionnement unique et de leur innovation de pointe sur les grandes tendances sociétales. Confiant dans sa dynamique de développement, Arkema relève sensiblement ses objectifs financiers pour 2021. Chiffre d'affaires de 2,23 Mds€ , en hausse de 12,7 % par rapport au 1T'20, à périmètre et change constants Augmentation significative des volumes (+ 7,7 %), en continuité par rapport au rebond constaté au 4T'20 (+ 5,2 %) Belle dynamique sur la plupart des marchés finaux du Groupe, et contribution des nouveaux développements portés par l'innovation durable

de , en hausse de 12,7 % par rapport au 1T’20, à périmètre et change constants EBITDA de 358 M€ , en forte hausse de près de 20 % (300 M€ au 1T’20) et marge d’EBITDA de 16,1 % EBITDA des Matériaux de Spécialités de 306 M€, en hausse de 19,5 %, soutenu par les fortes progressions des trois segments Adhésifs, Matériaux Avancés et Coating Solutions EBITDA des Intermédiaires de 75 M€, en croissance de 10,3% (soit 18,5 % à périmètre constant)

de , en forte hausse de près de 20 % (300 M€ au 1T’20) et marge d’EBITDA de 16,1 % Résultat net courant en hausse de 59%, à 159 M€, soit 2,08 euros par action

en hausse de 59%, à soit 2,08 euros par action Dette nette bien maîtrisée, à 2,0 Mds€ (incluant 700 M€ d’hybrides), soit 1,6x l’EBITDA des 12 derniers mois

bien maîtrisée, à (incluant 700 M€ d’hybrides), soit 1,6x l’EBITDA des 12 derniers mois Étape majeure de l’évolution d’Arkema avec la finalisation de la cession du PMMA à Trinseo

le 3 mai 2021, complétée par l’acquisition récente par Bostik de Poliplas

le 3 mai 2021, complétée par l’acquisition récente par Bostik de Poliplas Objectifs 2021 relevés sensiblement, le Groupe visant désormais une croissance d’environ 20 % de l’EBITDA de ses Matériaux de Spécialités par rapport à 2020 à périmètre et change constants (2) sauf reprise systémique de la crise sanitaire À l’issue du Conseil d’administration d’Arkema du 5 mai 2021 qui a examiné l’information financière consolidée du Groupe pour le premier trimestre 2021, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : « L’activité s’est accélérée au premier trimestre reflétant l’amélioration des indicateurs économiques. Notre croissance traduit d’abord la force de l’innovation menée depuis plusieurs années pour positionner nos Matériaux de Spécialités sur des thématiques en croissance structurelle, et également une dynamique favorable sur la plupart de nos marchés finaux ainsi que notre présence géographique équilibrée. Tout en restant attentif à l’évolution de la crise sanitaire et à la volatilité de l’environnement, prenant en compte les très bons résultats du premier trimestre et nos perspectives de développement, le Groupe relève sensiblement ses objectifs annuels pour les Matériaux de Spécialités qui représentent après la cession du PMMA l’essentiel de notre périmètre. Cette année marque le début d’une nouvelle ère de croissance pour Arkema en cohérence avec l’ambition dévoilée lors de la Journée Investisseurs d’avril 2020. Portés par le fort engagement de nos équipes dans la stratégie de l’entreprise, nous accélérons nos projets d’innovation et les investissements dans les marchés d’avenir à forte croissance et soutenus par les grandes tendances durables, tels que la mobilité propre, l’allègement des matériaux, l’impression 3D et l’efficacité énergétique. » Chiffres-clés du 1er trimestre 2021 (En millions d'euros) 1T 2021 1T 2020 Variation Chiffre d'affaires 2 226 2 088 +6,6% EBITDA 358 300 +19,3% Matériaux de Spécialités 306 256 +19,5% Intermédiaires 75 68 +10,3% Corporate -23 -24 Marge d'EBITDA 16,1% 14,4% Matériaux de Spécialités 16,8% 15,2% Intermédiaires 19,0% 17,1% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 223 160 +39,4% Marge de REBIT 10,0% 7,7% Résultat net courant 159 100 +59,0% Résultat net courant par action (en €) 2,08 1,31 +58,8% Flux de trésorerie libre -16 -38 Dette nette y compris obligations hybrides 2 002 2 481 1 910 M€ au 31 décembre 2020 Activité sur le 1er trimestre 2021 Le chiffre d’affaires est en hausse de 6,6 % par rapport à l’an dernier pour s’établir à 2 226 millions d’euros. Les volumes en hausse de 7,7 % sont tirés par la forte dynamique d’ensemble et notamment des marchés de la construction et du bricolage, des batteries, de l’électronique, du transport et des biens de consommation. Cette belle performance traduit la capacité d’Arkema à tirer profit de la croissance de la demande en matériaux durables et de haute performance, grâce à son offre de produits innovants à fort contenu technologique. Certains marchés comme l’emballage ou la nutrition des cultures affichent néanmoins une croissance moins dynamique compte tenu d’une base de comparaison élevée au premier trimestre 2020, alors que le marché du pétrole et gaz reste lui en retrait. L’effet prix de + 5,0 % reflète essentiellement l’augmentation des prix dans la chaîne acrylique face à la hausse du propylène et les initiatives de prix dans les Matériaux de Spécialités. L’effet périmètre est négatif (- 1,7 %), la cession des Polyoléfines Fonctionnelles n’étant que partiellement compensée par l’intégration de Fixatti et d’Ideal Work dans les Adhésifs. L’effet de change de - 4,4 % résulte essentiellement de l’appréciation de l’euro par rapport au dollar US. Au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires des Matériaux de Spécialités représente 82 % du chiffre d’affaires total du Groupe (81 % au 1T 2020). L’EBITDA du Groupe affiche une très forte croissance de + 19,3 % à 358 millions d’euros, tiré par la hausse des volumes, l’accélération des nouveaux business en particulier dans les Polymères Haute Performance ainsi qu’une bonne maîtrise des frais fixes, et impacté par un effet change défavorable d’environ 15 millions d’euros. Malgré la forte hausse des matières premières et des coûts de transport, tous les segments du Groupe affichent une nette progression, traduisant le bon positionnement de l’offre produits d’Arkema sur les mégatendances, la diversité de ses marchés finaux ainsi que son positionnement géographique équilibré. L’EBITDA des Matériaux de Spécialités est en hausse de 19,5% par rapport à l’an dernier, à 306 millions d’euros, et l’EBITDA des Intermédiaires progresse de 10,3% pour s’établir à 75 millions d’euros. Dans ce contexte, la marge d’EBITDA du Groupe est en hausse de 170 bps à 16,1 %. Par conséquent, le résultat d’exploitation courant (REBIT) s’élève à 223 millions d’euros, en croissance de près de 40 % par rapport à l’an dernier. Il intègre des amortissements et dépréciations courants de 135 millions d’euros, en baisse de 5 millions d’euros par rapport au 1er trimestre 2020, du fait essentiellement de l’effet change. La marge de REBIT progresse de 230 bps pour atteindre 10,0 %. Le résultat net courant est également en très forte hausse de 59 % à 159 millions d’euros, soit 2,08 euros par action. Hors éléments exceptionnels, le taux d’imposition s’établit à 22 % du résultat d’exploitation courant. Flux de trésorerie et endettement net au 31 mars 2021 Au 1er trimestre 2021, Arkema a généré un flux de trésorerie libre de - 16 millions d’euros (- 38 millions d’euros au 1er trimestre 2020). Dans un environnement marqué par la reprise de l’activité, il intègre une croissance du besoin en fonds de roulement dûe à la hausse saisonnière des volumes et à l’inflation des matières premières. Le besoin en fonds de roulement reste à un très bon niveau et représente 12,7 % du chiffre d’affaires annualisé à fin mars 2021 (16,5 % à fin mars 2020 et 15,1 % à fin mars 2019). Cela traduit, au-delà d‘une gestion stricte, un niveau de stocks encore inférieur à leur niveau normatif, face à une demande client soutenue. Ce flux de trésorerie libre intègre également la montée en puissance des investissements exceptionnels (53 millions d’euros versus 13 millions d’euros au 1T’20), correspondant au projet polyamides bio-sourcés à Singapour et à celui de fourniture d’acide fluorhydrique avec Nutrien aux États-Unis. Les investissements courants s’élèvent à 72 millions d’euros sur le trimestre (79 millions d’euros au 1T’20). À fin mars 2021, en intégrant les obligations hybrides, la dette nette reste stable à 2,0 milliards d’euros (1,9 milliard d’euros au 31 décembre 2020) et le ratio dette nette (incluant hybrides) sur EBITDA des douze derniers mois s’établit à 1,6x. Activité des Segments sur le 1er trimestre 2021 Adhésifs (25 % du chiffre d’affaires du Groupe) (En millions d'euros) 1T 2021 1T 2020 Variation Chiffre d'affaires 555 515 +7,8% EBITDA 86 69 +24,6% Marge d'EBITDA 15,5% 13,4% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 71 54 +31,5% Marge de REBIT 12,8% 10,5% Le chiffre d’affaires du segment Adhésifs s’établit à 555 millions d’euros, en progression de 7,8 % par rapport au 1er trimestre 2020, tiré principalement par la hausse de 8,6 % des volumes. La dynamique reste forte dans les marchés de la construction et du bricolage, notamment en Europe et en Asie, dans la continuité du 2ème semestre 2020, et le segment bénéficie également de la reprise des marchés industriels dans les adhésifs de haute performance. La croissance des marchés de l’emballage et de l’hygiène souffre d’une base de comparaison élevée l’an dernier. L’effet prix de - 0,4 % reflète l’évolution du mix produit masquant l’impact des hausses de prix dans un contexte d’inflation des matières premières. Néanmoins, l’effet prix est positif séquentiellement. L’effet périmètre de + 3,5 % correspond à l’intégration de Fixatti et Ideal Work, et l’effet change s’établit à - 3,9 %. À 86 millions d’euros, l’EBITDA du segment progresse très fortement de près de 25 % par rapport au 1er trimestre 2020, et la marge d’EBITDA atteint son plus haut historique à 15,5 % sur un trimestre, en hausse significative de 210 bps. Cette excellente performance reflète notamment la dynamique de volumes, l’impact de nos initiatives d’excellence opérationnelle, le repositionnement vers des applications à plus forte valeur ajoutée et l’intégration de nos acquisitions. Elle permet de conforter l’objectif de marge d’EBITDA de 14% sur l’année, en augmentation de près de 100 bps par rapport à l’an dernier. Matériaux Avancés (31,5 % du chiffre d’affaires du Groupe) (En millions d'euros) 1T 2021 1T 2020 Variation Chiffre d'affaires 703 652 +7,8% EBITDA 142 122 +16,4% Marge d'EBITDA 20,2% 18,7% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 81 61 +32,8% Marge de REBIT 11,5% 9,4% À 703 millions d’euros, le chiffre d’affaires du segment Matériaux Avancés est en hausse de près de 8 % par rapport à l’an dernier. Les volumes progressent de 9,5 %, tirés d’abord par la forte croissance des Polymères Haute Performance et reflètent les bénéfices de l’innovation et les nouveaux développements sur les marchés des batteries, de l’automobile, du sport et de la filtration de l’eau, le marché du pétrole et gaz étant lui en retrait. La reprise observée au 4ème trimestre 2020 sur plusieurs secteurs de l’industrie s’est confirmée et s’est accompagnée d’une reconstitution des stocks chez certains de nos clients. L’effet prix affiche une hausse de 2,6 %, reflétant des initiatives d’augmentation de prix dans un contexte de hausse des matières premières. L’effet de change s’établit à - 4,3 % sur le trimestre. Dans ce contexte de croissance de la demande en matériaux durables et de haute performance, l’EBITDA du segment progresse de 16,4 % par rapport à l’an dernier pour s’établir à 142 millions d’euros. La marge d’EBITDA atteint le niveau élevé de 20,2 % (18,7 % au 1er trimestre 2020). Coating Solutions (25,5 % du chiffre d’affaires du groupe) (En millions d'euros) 1T 2021 1T 2020 Variation Chiffre d'affaires 567 517 +9,7% EBITDA 78 65 +20,0% Marge d'EBITDA 13,8% 12,6% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 49 36 +36,1% Marge de REBIT 8,6% 7,0% À 567 millions d’euros, le chiffre d’affaires du segment Coating Solutions augmente de 9,7 % par rapport à l’an dernier, compte tenu d’un effet prix de + 9,1 % qui compense la hausse du prix du propylène. Les volumes progressent de 5,8 %, tirés par une forte dynamique du marché des peintures décoratives, de l’impression 3D, des revêtements industriels et des arts graphiques ainsi que de l’électronique, compensée en partie par une disponibilité produit affectée temporairement par les conséquences de la tempête Uri aux États-Unis. L’effet de change pèse négativement à hauteur de 5,2 % sur le chiffre d’affaires du segment. À 78 millions d’euros, l’EBITDA du segment Coating Solutions est en forte hausse de 20 % par rapport au 1er trimestre 2020, bénéficiant de l’amélioration des volumes, des hausses de prix dans un contexte d’inflation des matières premières et de l’intégration sur la chaine acrylique des activités du segment. La marge d’EBITDA progresse ainsi à 13,8 % (12,6 % au 1er trimestre 2020). Intermédiaires (18 % du chiffre d’affaires du groupe) (En millions d'euros) 1T 2021 1T 2020 Variation Chiffre d'affaires 395 397 -0,5% EBITDA 75 68 +10,3% Marge d'EBITDA 19,0% 17,1% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 47 35 +34,3% Marge de REBIT 11,9% 8,8% À 395 millions d’euros, le chiffre d’affaires du segment Intermédiaires est en léger recul de 0,5 % par rapport à l’année dernière. L’effet périmètre de - 13,6 % lié à la cession des Polyoléfines Fonctionnelles au 1er juin 2020 et l’effet change de - 4,0 % sont largement compensés par la croissance organique (+ 17,1 %). Celle-ci est tirée par un effet prix de + 10,8 % et une hausse des volumes de + 6,3 % qui traduisent principalement les conditions de marché plus favorables dans les acryliques en Asie mais encore difficiles en Europe et en Asie dans les Gaz Fluorés, et une croissance plus limitée dans le PMMA compte tenu d’une base de comparaison élevée l’an dernier dans le contexte de la pandémie. Dans cet environnement, l’EBITDA du segment progresse de 10,3 % à 75 millions d’euros (soit + 18,5 % à périmètre constant), et la marge d’EBITDA s’établit à 19,0 % contre 17,1 % l’année dernière. Faits marquants du premier trimestre 2021 Afin d’accélérer le développement et la production d’adhésifs haute performance à forte valeur ajoutée, Arkema a annoncé le 19 janvier 2021 un investissement dans CMC (Crackless Monomer Company), une co-entreprise entre Bostik et la société taïwanaise Cartell Chemical Co, un fournisseur majeur de solutions cyanoacrylates. Arkema a également finalisé le 1er mars 2021 l’acquisition de Poliplas, leader brésilien des mastics et adhésifs à technologie hybride pour le marché de la construction, qui réalise un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros en 2020. Par ailleurs, Arkema a annoncé le 23 février 2021 une nouvelle augmentation de 35 % de ses capacités de production de polymères fluorés à Changshu en Chine en 2022. Ce nouvel investissement est soutenu par une demande toujours plus forte dans le secteur des batteries lithium-ion, ainsi que des débouchés importants dans la filtration de l'eau, les revêtements dans la construction et les industries des semi-conducteurs. Enfin, le 23 mars 2021, Arkema a intégré le nouvel indice CAC40® ESG de la Bourse de Paris. Ce nouvel indice qui regroupe les 40 sociétés du CAC® Large 60 qui ont démontré les meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance (ESG), valorise les engagements et les réussites du Groupe depuis plusieurs années au service d’une économie durable. Évènements postérieurs à la clôture Le 3 mai 2021, Arkema a réalisé une étape majeure de son évolution vers les Matériaux de Spécialités en finalisant la cession de son activité PMMA à Trinseo. Le produit net de la cession, réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 1 137 millions d’euros, prendra en compte un impôt sur la plus-value estimé à environ 15 % de ce montant. Perspectives 2021 La dynamique positive de marché observée au premier trimestre se poursuit, soutenue par une demande robuste dans les marchés de la construction et du bricolage, et plusieurs marchés industriels importants pour le Groupe. Fort de son innovation au service du développement durable et des extensions récentes de capacités industrielles, tout en étant attentif à l’environnement de marché qui reste volatile, Arkema estime être très bien positionné pour bénéficier de la demande en forte croissante de matériaux haute performance. Dans cet environnement de demande soutenue, l’inflation des matières premières devrait s’intensifier au second trimestre. Le Groupe s’attachera à poursuivre ses initiatives de hausse de prix pour en compenser l’effet. Dans ce contexte, compte tenu également de la performance financière réalisée au 1er trimestre, le Groupe relève sensiblement la guidance des Matériaux de Spécialités pour 2021. Sauf reprise systémique de la crise sanitaire, l’EBITDA des Matériaux de Spécialités est désormais attendu en hausse d’environ 20% en 2021 par rapport à 2020, à périmètre et taux de change constants (3)

Bostik, en ligne avec sa trajectoire 2024, confirme son objectif de marge d’EBITDA de 14% sur l’année, et l’EBITDA des intermédiaires devrait au moins s’établir au niveau de l’an passé, à périmètre (4) et taux de change constants (3). Enfin, Arkema continuera à avancer dans son ambition de devenir d’ici 2024 un acteur à 100% des Matériaux de Spécialités. Les résultats du premier trimestre 2021 sont détaillés dans la présentation « First quarter 2021 results and outlook » et le document « Factsheet » disponibles sur le site internet : www.finance.arkema.com. Calendrier financier 20 mai 2021 Assemblée générale mixte des actionnaires, à huis-clos 26 mai 2021 Détachement du coupon 29 juillet 2021 Publication des résultats du 1er semestre 2021 10 novembre 2021 Publication des résultats du 3ème trimestre 2021 Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 82 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros en 2020 et est présent dans près de 55 pays avec 20 600 collaborateurs. www.arkema.com Avertissement Les informations publiées dans ce communiqué peuvent comporter des éléments prévisionnels concernant la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie d’Arkema. Dans le contexte actuel où l’épidémie de la Covid-19 persiste à travers le monde, et où l’évolution de la situation tout comme l’ampleur de son impact sur l’économie mondiale sont incertains, les hypothèses retenues ainsi que les éléments prévisionnels peuvent s’avérer inexacts. Ces prévisions sont fondées sur la vision actuelle et sur des hypothèses de la Direction d’Arkema qui peuvent s’avérer inexactes et sont dépendantes de facteurs de risques tels que l’évolution du coût des matières premières, la variation des taux de change, le rythme de réalisation des programmes de réduction de coûts, l’évolution de la situation liée à la Covid-19 ou l’évolution des conditions économiques et financières générales. Arkema n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des prévisions qui serait due à la découverte d’informations nouvelles ou à la survenance d’événements nouveaux ou autres. Des informations supplémentaires relatives aux facteurs pouvant avoir une influence significative sur les résultats financiers d’Arkema sont disponibles dans les documents déposés par Arkema auprès de l’Autorité des marchés financiers. Les bilans, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et information sectorielle joints au présent communiqué de presse sont extraits de l’information financière consolidée au 31 mars 2020 examinés par le Conseil d'administration d'Arkema en date du 5 mai 2021. Les données trimestrielles ne sont pas auditées. L’information par segment est présentée en conformité avec le système de reporting interne d’Arkema utilisé par la Direction. Les principaux indicateurs alternatifs de performance utilisés par le Groupe sont détaillés dans les tableaux figurant en annexe du communiqué. Le Groupe utilise également, dans le cadre de l’analyse de ses résultats ou de la définition de ses objectifs, la marge d’EBITDA correspondant à l’EBITDA exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, l’EBITDA étant égal au résultat d’exploitation courant (REBIT) augmenté des dépréciations et amortissements courants des actifs corporels et incorporels, ainsi que la marge de REBIT correspondant au résultat d’exploitation courant (REBIT) exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires. Enfin, dans le cadre de l’analyse de l’évolution de ses résultats et plus particulièrement de son chiffre d’affaires, le Groupe analyse les effets suivants (analyses non auditées) : effet périmètre : l’effet périmètre correspond à l’impact d’un changement de périmètre, que celui-ci résulte d’une acquisition ou d’une cession d’une activité dans son intégralité ou d’une entrée ou d’une sortie en consolidation. Une augmentation ou une fermeture de capacités ne sera pas analysée en tant qu’effet périmètre ;

effet change : l’effet change évoqué ici correspond à l’impact mécanique de la consolidation de comptes en devises autres que l’euro à des taux différents d’une période à l’autre. L’effet change sera appréhendé en appliquant à l’agrégat de la période analysée le taux de la période antérieure ;

effet prix : l’impact des variations des prix de vente moyens est estimé par comparaison entre le prix de vente unitaire net moyen pondéré pour une famille homogène de produits au cours de la période de référence et le prix de vente unitaire net moyen pondéré de la période antérieure, multiplié, dans les deux cas, par les volumes vendus au cours de la période de référence ;

effet volume : l’impact des variations de volumes est estimé en comparant les quantités livrées au cours de la période de référence avec les quantités livrées au cours de la période antérieure, multipliées, dans les deux cas, par les prix de vente unitaires nets moyens pondérés de la période antérieure. 1 Les Matériaux de Spécialités incluent les 3 segments suivants : Adhésifs, Matériaux Avancés et Coating Solutions

2 Avec l’hypothèse de taux €/$ de 1,2 retenue pour 2021, l’impact sur l’EBITDA 2020 est estimé à - 30 millions d’euros pour les Matériaux de Spécialités et - 10 millions d’euros pour les Intermédiaires

3 Avec l’hypothèse de taux €/$ de 1,2 retenue pour 2021, l’impact sur l’EBITDA 2020 est estimé à - 30 millions d’euros pour les Matériaux de Spécialités et - 10 millions d’euros pour les Intermédiaires

4 La contribution EBITDA cumulée des activités Polyoléfines Fonctionnelles, cédée le 1er juin 2020, et PMMA, cédée le 3 mai 2021, s’est élevée à près de 135 M€ en 2020 et 45 M€ en 2021 (janvier-avril, PMMA uniquement) Comptes ARKEMA Information financière consolidée à fin mars 2021 1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 (En millions d'euros) (non audité) (non audité) Chiffre d'affaires 2 226 2 088 Coûts et charges d'exploitation (1 769) (1 672) Frais de recherche et développement (61) (64) Frais administratifs et commerciaux (190) (206) Autres charges et produits (24) (14) Résultat d'exploitation 182 132 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (1) (2) Résultat financier (13) (23) Impôts sur le résultat (43) (28) Résultat net 125 79 Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 1 Dont résultat net - part du Groupe 124 78 Résultat net par action (en euros) 1,56 1,02 Résultat net dilué par action (en euros) 1,55 1,02 ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 (En millions d'euros) (non audité) (non audité) Résultat net 125 79 Effet des couvertures (15) (7) Autres - - Impôts différés sur effet des couvertures et autres - - Variation des écarts de conversion 115 17 Autres éléments recyclables du résultat global 100 10 Pertes et gains actuariels 61 (24) Impôts différés sur pertes et gains actuariels (13) 8 Autres éléments non recyclables du résultat global 48 (16) Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres 148 (6) Résultat global 273 73 Dont résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 2 Dont résultat global - part du Groupe 271 71 INFORMATIONS PAR SECTEURS (non audité) 1er trimestre 2021 (En millions d'euros) Adhésifs Matériaux Avancés Coating Solutions Intermédiaires Corporate Total Chiffre d'affaires 555 703 567 395 6 2 226 EBITDA 86 142 78 75 (23) 358 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (15) (61) (29) (28) (2) (135) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 71 81 49 47 (25) 223 Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (12) (4) (1) - - (17) Autres charges et produits (6) (8) (10) 0 (0) (24) Résultat d'exploitation 53 69 38 47 (25) 182 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence - (1) - (0) - (1) Investissements incorporels et corporels 15 58 11 40 3 127 Dont investissements courants 15 33 9 12 3 72 1er trimestre 2020 (En millions d'euros) Adhésifs Matériaux Avancés Coating Solutions Intermédiaires Corporate Total Chiffre d'affaires 515 652 517 397 7 2 088 EBITDA 69 122 65 68 (24) 300 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (15) (61) (29) (33) (2) (140) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 54 61 36 35 (26) 160 Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (8) (4) (2) - - (14) Autres charges et produits (3) (6) (0) (4) (1) (14) Résultat d'exploitation 43 51 34 31 (27) 132 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence - (2) - 0 - (2) Investissements incorporels et corporels 15 38 14 23 2 92 Dont investissements courants 15 25 14 23 2 79 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES Fin mars 2021 Fin mars 2020 (En millions d'euros) (non audité) (non audité) Flux de trésorerie d'exploitation Résultat net 125 79 Amortissements et provisions pour dépréciation d'actifs 146 156 Autres provisions et impôts différés 12 (7) (Profits)/Pertes sur cession d'actifs long terme (2) - Dividendes moins résultat des sociétés mises en équivalence 1 2 Variation du besoin en fonds de roulement (137) (132) Autres variations 6 5 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 151 103 Flux de trésorerie d'investissement Investissements incorporels et corporels (127) (92) Variation des fournisseurs d'immobilisations (45) (53) Coût d'acquisition des activités, net de la trésorerie acquise (14) (90) Augmentation des Prêts (8) (8) Investissements (194) (243) Produits de cession d'actifs incorporels et corporels 5 1 Variation des créances sur cession d'immobilisations - - Produits de cession des activités, nets de la trésorerie cédée - - Produits de cession de titres de participation non consolidés - - Remboursement de prêts à long terme 6 6 Désinvestissements 11 7 Flux de trésorerie provenant des investissements nets (183) (236) Flux de trésorerie de financement Variation de capital et autres fonds propres - - Rachat d'actions propres (28) - Emission d'obligations hybrides - 299 Rachat d'obligations hybrides - - Dividendes payés aux actionnaires - - Rémunération versée aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée (5) - Dividendes versés aux minoritaires - - Variation des dividendes à payer - - Augmentation de l'endettement long terme 4 2 Diminution de l'endettement long terme (14) (24) Augmentation/ Diminution de l'endettement court terme (4) 1 Flux de trésorerie provenant du financement (47) 278 Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie (79) 145 Incidence variations change et périmètre (14) 5 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 1 587 1 407 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 1 494 1 557 BILAN CONSOLIDE 31 mars 2021 31 décembre 2020 (En millions d'euros) (non audité) (non audité) ACTIF Goodwill 1 943 1 933 Autres immobilisations incorporelles, valeur nette 1 489 1 433 Immobilisations corporelles, valeur nette 2 886 2 828 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 30 29 Autres titres de participation 57 57 Actifs d'impôt différé 156 159 Autres actifs non courants 218 209 TOTAL ACTIF NON COURANT 6 779 6 648 Stocks 1 006 881 Clients et comptes rattachés 1 377 1 131 Autres créances 179 163 Impôts sur les sociétés - créances 71 70 Actifs financiers dérivés courants 22 40 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 494 1 587 Actifs destinés à être cédés 202 191 TOTAL ACTIF COURANT 4 351 4 063 TOTAL ACTIF 11 130 10 711 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Capital 767 767 Primes et réserves 4 616 4 458 Actions auto-détenues (34) (6) Ecarts de conversion 82 (32) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 5 431 5 187 Participations ne donnant pas le contrôle 50 48 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 5 481 5 235 Passifs d'impôt différé 346 320 Provisions pour retraites et avantages du personnel 484 530 Autres provisions et autres passifs non courants 406 383 Emprunts et dettes financières à long terme 2 663 2 663 TOTAL PASSIF NON COURANT 3 899 3 896 Fournisseurs et comptes rattachés 1 085 987 Autres créditeurs et dettes diverses 382 339 Impôts sur les sociétés - dettes 98 69 Passifs financiers dérivés courants 19 15 Emprunts et dettes financières à court terme 133 134 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés 33 36 TOTAL PASSIF COURANT 1 750 1 580 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 11 130 10 711 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (non audité) Actions émises Actions propres Capitaux propres part du Groupe Participations ne donnant pas le contrôle Capitaux propres (En millions d'euros) Nombre Montant Primes Obligations hybrides Réserves consolidées Ecarts de conversion Nombre Montant Au 1er janvier 2021 76 736 476 767 1 272 700 2 486 (32) (59 756) (6) 5 187 48 5 235 Dividendes payés - - - - (5) - - - (5) - (5) Emissions d'actions - - - - - - - - - - - Rachat d'actions propres - - - - - - - (28) (28) - (28) Annulation d'actions propres - - - - - - - - - - - Attribution d'actions propres aux salariés - - - - - - - - - - - Cessions d'actions propres - - - - - - - - - - - Paiements fondés sur des actions - - - - 6 - - - 6 - 6 Emission d'obligations hybrides - - - - - - - - - - - Rachat/remboursement d'obligations hybrides - - - - - - - - - - - Autres - - - - - - - - - - - Transactions avec les actionnaires - - - - 1 - - (28) (27) - (27) Résultat net - - - - 124 - - - 124 1 125 Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres - - - - 33 114 - - 147 1 148 Résultat global - - - - 157 114 - - 271 2 273 Au 31 mars 2021 76 736 476 767 1 272 700 2 644 82 (59 756) (34) 5 431 50 5 481 INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE Afin de suivre et d’analyser la performance financière du Groupe et celle de ses différentes activités, la direction du Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance, indicateurs financiers non définis dans les IFRS. Une réconciliation avec les agrégats des états financiers consolidés IFRS est présentée dans cette note. RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) ET EBITDA (En millions d'euros) 1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 RESULTAT D'EXPLOITATION 182 132 - Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (17) (14) - Autres charges et produits (24) (14) RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) 223 160 - Amortissements et dépréciation courants des actifs corporels et incorporels (135) (140) EBITDA 358 300 Détail des amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels : (En millions d'euros) 1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 Amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels (146) (156) Dont amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (135) (140) Dont amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (17) (14) Dont amortissements et dépréciations en autres charges et produits 6 (2) RESULTAT NET COURANT ET RESULTAT NET COURANT PAR ACTION (En millions d'euros) 1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 RESULTAT NET - PART DU GROUPE 124 78 - Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (17) (14) - Autres charges et produits (24) (14) - Autres charges et produits attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - - - Impôts sur les amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités 4 3 - Impôts sur autres charges et produits 2 3 - Impôts non courants - - RESULTAT NET COURANT 159 100 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 76 479 782 76 492 807 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires potentielles 76 736 476 76 658 760 Résultat net courant par action (en euros) 2,08 1,31 Résultat net courant dilué par action (en euros) 2,07 1,30 INVESTISSEMENTS COURANTS (En millions d'euros) 1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 INVESTISSEMENTS INCORPORELS ET CORPORELS 127 92 - Investissements exceptionnels 53 13 - Investissements liés à des opérations de gestion du portefeuille - - - Investissements sans impact sur la dette nette 2 0 INVESTISSEMENTS COURANTS 72 79 FLUX DE TRESORERIE LIBRE (En millions d’euros) 1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 151 103 + Flux de trésorerie provenant des investissements nets (183) (236) FLUX DE TRESORERIE NET (32) (133) - Flux de trésorerie net liés aux opérations de gestion du portefeuille (16) (95) FLUX DE TRESORERIE LIBRE (16) (38) Les flux de trésorerie nets liés aux opérations de gestion du portefeuille correspondent à l’impact des opérations d’acquisition et de cession. DETTE NETTE (En millions d’euros) Fin mars 2021 Fin décembre 2020 Emprunts et dettes financières à long terme 2 663 2 663 + Emprunts et dettes financières à court terme 133 134 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 494 1 587 DETTE NETTE 1 302 1 210 + Obligations hybrides 700 700 DETTE NETTE ET OBLIGATIONS HYBRIDES 2 002 1 910 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (En millions d’euros) Fin mars 2021 Fin décembre 2020 Stocks 1 006 881 + Créances clients et comptes rattachés 1 377 1 131 + Autres créances y compris impôts sur les sociétés 250 233 + Actifs financiers dérivés courants 22 40 - Fournisseurs et comptes rattachés 1 085 987 - Autres créditeurs et dettes diverses y compris impôts sur les sociétés 480 408 - Passifs financiers dérivés courants 19 15 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 1 071 875 CAPITAUX EMPLOYES (En millions d'euros) Fin mars 2021 Fin décembre 2020 Goodwill, valeur nette 1 943 1 933 + Immobilisations incorporelles (hors goodwill) et corporelles, valeur nette 4 375 4 261 + Titres des sociétés mises en équivalence 30 29 + Autres titres de participation et autres actifs non courants 275 266 + Besoin en fonds de roulement 1 071 875 CAPITAUX EMPLOYES 7 694 7 364 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210505006094/fr/

