Arkema : annonce le lancement d'une nouvelle gamme innovante de grades PVDF d'origine renouvelable pour les batteries lithium-ion

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) annonce une innovation majeure avec le lancement de sa nouvelle gamme de PVDF Kynar® d’origine renouvelable. Ces nouveaux grades seront produits à partir d’un dérivé de l’huile de pin et se verront attribuer 100 % de ce carbone d’origine végétale grâce à l’approche mass balance.

Les grades de PVDF Kynar® CTO, utilisant l'approche mass balance et certifiés ISCC+, seront produits dans un premier temps à l'usine Arkema de Pierre-Bénite en France pour ses clients européens et seront plus spécifiquement destinés au marché des batteries lithium-ion.

Cette innovation, qui a donné lieu au dépôt d’un brevet, permet de réduire de près de 20 % l’impact sur le changement climatique de ces liants PVDF Kynar® (exprimé en kg eq. de CO 2 /kg, selon la norme ISO14040) tout en réduisant la dépendance à la consommation de pétrole en amont. L’huile de pin utilisée dans la production de matière première en amont est un résidu du procédé Kraft de fabrication de la pâte de bois. Les nouveaux grades Kynar® CTO sont certifiés conformes aux standards les plus exigeants de l’exploitation forestière durable. Ils n’entraînent pas de déforestation et ne sont pas en concurrence directe avec les cultures alimentaires.

« Arkema est un leader des polymères de spécialités, bio-sourcés et recyclables, depuis de nombreuses années », a déclaré Anthony Bonnet, directeur mondial R&D des polymères fluorés. « Aujourd’hui, nous franchissons une étape majeure en produisant des grades de polymères fluorés à partir de carbone issu de matières premières renouvelables. C’est une innovation remarquable que nous sommes fiers de partager avec nos clients au niveau mondial. Il existe une réelle demande pour des solutions plus durables et nous sommes heureux d’y apporter une contribution de premier plan ».

Dans un deuxième temps, cette gamme de grades PVDF renouvelables est appelée à être produite sur chacun des sites de production de PVDF mondiaux d’Arkema et sera disponible pour l’ensemble des marchés et applications traditionnels du PVDF.

Par ailleurs, Arkema a déjà annoncé un projet de fabrication de grades PVDF aux Etats-Unis à partir de fluor dérivé de l’industrie agrochimique permettant d’éviter le recours à l’extraction de minerai de spath fluor. La commercialisation de ces grades est attendue mi-2022.

Les grades Kynar® CTO seront proposés comme alternative aux grades de liants emblématiques Kynar® HSV900 et Kynar® HSV1810 avec des propriétés fonctionnelles identiques.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 82 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros en 2020 et est présent dans près de 55 pays avec 20 600 collaborateurs. www.arkema.com

