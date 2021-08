Arkema : rachète les adhésifs de performance d'Ashland et réalise une nouvelle étape majeure de son ambition pour 2024

Regulatory News:

« Nous sommes très heureux et fiers de ce mouvement. Dans un contexte de résultats en forte progression, après la cession récente du PMMA et le démarrage des réflexions sur les gaz fluorés, l’acquisition des adhésifs d’Ashland est une formidable opportunité de renforcer la présence du Groupe aux USA et d’accélérer la croissance de Bostik. Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie ciblée d’acquisition du Groupe avec cette très belle activité leader sur de nombreux secteurs à forte croissance et bénéficiant d’un niveau de rentabilité élevé. Les adhésifs d’Ashland constitueront une nouvelle plateforme technologique pour nos adhésifs et les synergies sont particulièrement élevées compte tenu des complémentarités géographiques et applicatives avec Bostik et notre pôle Coating Solutions. Les cultures des deux équipes, très tournées vers le service aux clients et l’innovation durable, sont très proches. Nous sommes très motivés à l’idée d’accueillir le management de haut niveau d’Ashland et de nous mobiliser tous ensemble pour cette opération fortement créatrice de valeur. » déclare Thierry Le Hénaff, Président-directeur-général du Groupe.

Étape majeure dans l’ambition long terme de forte croissance de Bostik

Avec un chiffre d’affaires d’environ 360 millions de dollars US (1) et un EBITDA de très haut niveau d’environ 95 millions de dollars US (1) pour 2021, Ashland propose un portefeuille de solutions adhésives de haute performance dans les applications industrielles à forte valeur ajoutée.

Doté d’une large gamme de technologies clés avec des marques reconnues, Ashland Performance Adhesives est un acteur majeur des adhésifs sensibles à la pression aux États-Unis, présent dans des applications en forte croissance, en particulier dans les films décoratifs, de protection et de signalisation pour l’automobile et le bâtiment. Sa gamme, alliée aux solutions durables et de haute performance de Bostik et du segment Coating Solutions, constituera l’une des offres les plus complètes du secteur des adhésifs sensibles à la pression.

Ashland dispose également de positions de leader dans les adhésifs structuraux aux États-Unis, notamment sur les secteurs du collage de bois dans la construction, des composites et du transport. Cela permettra à Bostik de renforcer ses positions et de bénéficier de la demande en forte croissance tirée par les grandes tendances durables.

Enfin, Ashland Performance Adhesives propose une gamme étendue d’adhésifs pour l’emballage flexible, répondant à une demande croissante en produits plus durables. Grâce au positionnement d’Ashland en Amérique du Nord, Bostik complètera ainsi sa présence géographique sur la lamination flexible et en deviendra l’un des principaux acteurs globaux.

L’activité Performance Adhesives d’Ashland, qui emploie environ 330 personnes et exploite 6 unités de production principalement en Amérique du Nord, a connu une croissance soutenue ces dernières années et dispose par ailleurs d’un fort potentiel de développement en Europe et en Asie. Associée aux positions mondiales d’Arkema, l’excellente complémentarité technologique, géographique et commerciale de cette acquisition permettra à Bostik d’élargir son offre et de se positionner en acteur majeur des adhésifs de haute performance pour l’industrie.

Cette acquisition permet aussi de réviser à la hausse l’objectif de rentabilité 2024 du segment Adhésifs d’Arkema, qui vise désormais une marge d’EBITDA supérieure à 17 %, parmi les meilleures de l’industrie, et un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros.

Un projet fortement créateur de valeur qui s'inscrit parfaitement dans l’ambition 2024 d'Arkema

Ce projet offre des synergies avant impôts importantes supérieures à 45 millions de dollars US qui seront progressivement mises en place sur les 5 prochaines années. Elles porteront sur le développement commercial de solutions globalisées sur des secteurs à forte croissance, des synergies d’achats notamment grâce à notre filière acrylique et des optimisations industrielles.

Compte tenu de ces synergies et de la croissance attendue durant les prochaines années, le multiple de la valeur d’entreprise/EBITDA sera ramené à 8,7 fois en 2026 en intégrant le bénéfice fiscal lié à la structure de la transaction et estimé à plus de 200 millions de dollars US.

Cette opération sera financée à 100 % en cash, et le niveau de dette nette y compris obligations hybrides à l’issue du closing restera bien maitrisé à 1,9x l’EBITDA pro forma 2021 (2), en ligne avec l’objectif du Groupe de maintenir ce ratio inférieur à 2.

Cette activité présente par ailleurs un taux de conversion d’EBITDA en cash élevé, supérieur aux objectifs long terme du Groupe, compte tenu d’une bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement et d’une intensité capitalistique limitée.

Cette opération sera relutive dès la première année d’intégration en bénéfice net par action et devrait l’augmenter de 1 € à l’horizon 2026.

Ce projet d’acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe, en ligne avec son ambition de devenir à l’horizon 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités générant un chiffre d’affaires d’au moins 10 milliards d’euros avec un niveau de marge d’EBITDA d’environ 17 % et une résilience améliorée. Il constitue une étape majeure dans le renforcement du segment Adhésifs d’Arkema.

Ce projet est soumis à l’approbation des autorités de la concurrence des pays concernés. Le processus légal d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sera réalisé avant la finalisation.

