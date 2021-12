Arkema renforce ses positions dans les adhésifs en Afrique du Sud avec l'acquisition de Permoseal

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) annonce le projet d’acquisition de la société Permoseal en Afrique du Sud, un des leaders dans les solutions adhésives pour le bois, l’emballage, la construction et le bricolage. Ses marques reconnues, dont Alcolin®, et sa large gamme de solutions adhésives de haute performance viendront compléter l’offre de Bostik dans la région, renforçant leurs positions sur les marchés dynamiques de l'industrie, de la construction et du bricolage en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne.

Permoseal offre un large portefeuille de solutions techniques et durables pour l’emballage ainsi que pour la préparation, la rénovation et l’étanchéité des sols et des murs. S’appuyant sur des marques reconnues, Permoseal dispose d’une forte présence dans les chaînes de distribution en Afrique du Sud et est le distributeur exclusif des marques Bostik® et Evo-Stik® dans la région. La société, avec un chiffre d’affaires estimé à 44 M€ en 2021, opère deux unités de production sur le territoire.

Avec ce projet d’acquisition, Bostik renforcera sensiblement sa présence en Afrique du Sud dans les adhésifs pour le bricolage, où les marques Bostik® et Den Braven® sont déjà bien établies. La complémentarité des portefeuilles produits permettra à Bostik d’élargir son offre clients sur le marché sud-africain de la construction et de poursuivre son expansion dans la région, bénéficiant en particulier de la forte croissance de la demande sur le marché de la rénovation des bâtiments. Ce projet permettra également à Bostik de consolider sa position dans les adhésifs pour l’emballage et d’élargir son offre de solutions durables pour l’industrie sur le marché sud-africain.

Cette acquisition ciblée s’inscrit dans la stratégie de croissance du segment Adhésifs du Groupe et offre de nombreuses synergies de développement. Ce projet, qui est soumis à l’approbation des autorités de la concurrence, devrait être finalisé dans le courant du 2ème trimestre 2022.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 82 % du CA du Groupe en 2020, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros en 2020 et est présent dans près de 55 pays avec 20 600 collaborateurs.

Société anonyme au capital de 767 364 760 euros – 445 074 685 RCS Nanterre

Arkema

420 rue d’Estienne d’Orves

92705 Colombes Cedex

France

T +33 (0)1 49 00 80 80

arkema.com

Suivez-nous sur :

Twitter.com/Arkema_group

Linkedin.com/company/arkema

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211216005971/fr/