Arm : IPO prévue entre 47 et 51 dollars par titre

Le concepteur de processeurs Arm Holdings a établi ce mardi entre 47 et 51 dollars par titre le prix de son introduction en Bourse sur le Nasdaq.



Le groupe - basé à Cambridge (Royaume-Uni) mais contrôlé par le conglomérat japonais SoftBank - compte lever autour de 4,7 milliards de dollars dans le cadre de l'opération, qui intervient en pleine frénésie pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle.



L'offre doit porter sur 95,5 millions d'American depositary shares (ADS), avec une option de surallocation sur sept millions de titres additionnels, a-t-il annoncé ce matin avant de lancer un 'roadshow' auprès des investisseurs.



Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de New Street évoquent une valorisation boursière 'attractive' comprise entre 50 et 54 milliards de dollars.



Le bureau d'études indépendant estime en effet que la valorisation du concepteur britannique de microprocesseurs, qui fournit entre autres Apple, pourrait atteindre 62 milliards de dollars à un horizon d'un an.



