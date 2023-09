Arm : l'IPO se fera en haut de fourchette

Arm Holdings a annoncé hier soir qu'il avait décidé de fixer le prix de son introduction en Bourse sur le Nasdaq à 51 dollars par titre, soit dans le haut de la fourchette indicative qui avait été communiquée la semaine passée.



Le fabricant de processeurs, qui avait démarché les investisseurs sur la base d'une fourchette de prix comprise entre 47 et 51 dollars, semble avoir rencontré une forte demande dans la perspective de son entrée en Bourse.



L'opération prévoit qu'une filiale de SoftBank, la maison-mère d'Arm, mette sur le marché 95,5 millions d'American depositary shares (ADS) représentant chacun une action ordinaire d'Arm, ce qui correspond à un produit total de 4,9 milliards de dollars levés.



Comme prévu, le conglomérat industriel japonais dispose encore d'une option de surallocation portant sur sept millions de titres additionnels.



L'opération, opportuniste, intervient dans un contexte de grande frénésie autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle.



Les analystes de New Street Research estiment ainsi que la valorisation de l'entreprise britannique, qui fournit entre autres Apple, pourrait atteindre 62 milliards de dollars à un horizon d'un an, contre 54 milliards environ aujourd'hui.



Ils prévoient une capitalisation de 82 milliards de dollars à horizon 2026.



La première cotation des ADS d'Arm Holdings est prévue cet après-midi.



