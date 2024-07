La maison de couture italienne Giorgio Armani a réussi à maintenir son bénéfice d'exploitation stable l'année dernière et à augmenter ses ventes nettes de 6 % à taux de change constants, malgré un ralentissement à un chiffre des recettes au second semestre, qui s'est poursuivi cette année.

L'affaiblissement des ventes observé au cours des six premiers mois de 2024 reflète "un ajustement au sein du marché du luxe, en particulier dans la région Asie hors Japon et dans le segment le plus accessible de l'offre", a déclaré Armani dans un communiqué.

Armani a déclaré que le groupe n'avait augmenté les prix de détail que modestement, malgré la hausse de l'inflation qui a entraîné une augmentation des coûts, parce qu'il restait concentré sur les objectifs à moyen terme et n'utiliserait pas les prix pour gonfler les ventes et les marges dans l'intervalle.

"Nous sommes bien préparés à gérer un ralentissement du marché sans avoir besoin de maximiser à tout prix les bénéfices d'une année sur l'autre", a déclaré Giorgio Armani, qui a fêté ses 90 ans au début du mois.

"Je reste fermement convaincu que l'accent mis sur la continuité et une approche pragmatique et cohérente (...) est le seul moyen de relever les défis et de faire face aux incertitudes qui caractérisent l'environnement actuel", a ajouté M. Armani, qui est président et directeur général du groupe qu'il a fondé.

Le résultat opérationnel du groupe milanais, qui réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires en Europe, s'est élevé à 215 millions d'euros.

Le groupe familial a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires net de 2,45 milliards d'euros (2,65 milliards de dollars). (1 $ = 0,9244 euros) (Reportage d'Elisa Anzolin ; Rédaction de Valentina Za)