Armes chimiques: le régime de sanctions de l'UE reconduit pour un an

Le Conseil a décidé aujourd'hui de proroger d'un an, soit jusqu'au 16 octobre 2021, le régime permettant à l'UE d'imposer des mesures restrictives à des personnes et entités participant à la mise au point et à l'emploi d'armes chimiques.

Le régime de sanctions a été instauré en 2018 dans le prolongement des conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018. L'objectif était de lutter contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques, qui représentent une grave menace pour la sécurité internationale. Ce régime devait s'appliquer jusqu'au 16 octobre 2020. Sur la base d'un réexamen périodique annuel, il a été décidé de proroger les mesures restrictives pour une année supplémentaire.

Neuf personnes - cinq liées au régime syrien et quatre impliquées dans l'attaque de Salisbury, commise au moyen d'un agent neurotoxique, le Novitchok - et une organisation, le Scientific Studies and Research Centre (SSRC), la principale entité du régime syrien chargée de la mise au point d'armes chimiques, font actuellement l'objet de mesures restrictives.

Les mesures restrictives consistent en une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE et un gel des avoirs pour les personnes et en un gel des avoirs pour les entités. En outre, il est interdit aux personnes et aux entités de l'UE de mettre des fonds à la disposition des personnes et entités inscrites sur la liste.

Le régime de sanctions de l'UE a pour objectif de soutenir l'interdiction des armes chimiques au niveau mondial, comme prévu dans la convention sur les armes chimiques, dans une période marquée par une recrudescence des attaques chimiques dans différentes régions du monde.