par Jonathan Landay et Arshad Mohammed

WASHINGTON, 2 juin (Reuters) - Les Etats-Unis ont indiqué jeudi qu'ils arrêtaient de fournir à la Russie certaines notifications requises dans le cadre du traité New Start, dont des données de localisation de leurs missiles et lanceurs, en représailles aux "violations" par Moscou de cet accord de contrôle des armes stratégiques.

Dans un document publié sur son site internet, le département d'Etat américain a fait savoir aussi qu'il ne transmettrait plus à Moscou de données télémétriques sur les tirs américains de missiles intercontinentaux et de missiles balistiques lancés depuis des sous-marins.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé en février dernier que Moscou suspendait sa participation au New Start, sans toutefois se retirer formellement du traité, jetant une ombre sur ce dernier pilier du contrôle des armements entre la Russie et les Etats-Unis.

Signé en 2010 et censé expirer en 2026, le traité New Start limite à 1.550 le nombre de têtes nucléaires que les deux anciennes superpuissances de l'époque de la Guerre froide peuvent déployer dans des missiles balistiques intercontinentaux, des sous-marins lance-missiles ou des bombardiers stratégiques.

"A compter du 1er juin 2023, les Etats-Unis privent la Russie de notifications prévues par le traité, dont les mises à jour du statut ou de la localisation d'éléments compris dans le traité, tels des missiles et des lanceurs", est-il écrit dans le document du département d'Etat, selon lequel la Russie a arrêté de transmettre ces informations fin février.

Un représentant de l'administration du président Joe Biden a déclaré que les Etats-Unis allaient continuer de respecter les principales limites du traité New Start et "attendent de la Russie qu'elle continue de faire de même".

S'exprimant auprès de journalistes sous couvert d'anonymat, il a ajouté que les mesures prises par Washington étaient réversibles et que l'administration américaine voulait que Moscou revienne à la table des discussions sur le contrôle des armes - une hypothèse peu probable avec la guerre en Ukraine, les Etats-Unis soutenant Kyiv et dénonçant une invasion russe. (Reportage Jonathan Landay et Arshad Mohammed; version française Jean Terzian)