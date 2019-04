Arnaud Prudhon devient directeur Développement Protection Juridique du groupe Saretec

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saretec, le spécialiste de la prévention et de la gestion de sinistres, a nommé Arnaud Prudhon directeur Développement Protection Juridique. Il aura pour mission de mettre à disposition de ses clients des services innovants et des experts dédiés à la résolution amiable des litiges. Il intègre le groupe Saretec en juin 2007 en tant qu’expert dommages et protection juridique pour la région Nord Pas-de-Calais et prend rapidement la responsabilité du pôle dommages assurant son développement commercial notamment.De 2013 à 2016, Arnaud Prudhon prend les rênes de l'Université Saretec permettant de former chaque année une dizaine de jeunes aux métiers de l'expertise. Engagé en parallèle dans un projet d'intraprenariat, il co-fonde en 2016, la filiale Aukazou spécialisée dans la gestion des sinistres habitation.