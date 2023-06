La police de Hong Kong a déclaré dimanche qu'elle avait arrêté huit personnes près d'un parc, dont quatre pour "intention séditieuse et conduite désordonnée", alors que les autorités renforcent la sécurité à l'occasion du 34e anniversaire de la répression de la place Tiananmen en 1989.

Les restrictions imposées à Hong Kong ont étouffé ce qui était autrefois les plus grandes veillées marquant la répression sanglante des troupes chinoises contre les manifestants pro-démocratie, laissant à des villes comme Londres, New York, Berlin et Taipei le soin de perpétuer le souvenir à l'occasion de l'anniversaire du 4 juin.

Des commémorations sont attendues dimanche dans au moins 30 villes d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie.

Les huit personnes ont été arrêtées près du parc Victoria, où, pendant des années après 1989, des militants de la démocratie se sont rassemblés à l'occasion de l'anniversaire de la place Tiananmen.

Parmi eux, l'artiste Sanmu Chan a scandé "N'oubliez pas le 4 juin. Les Hongkongais n'ont pas peur", alors que la police l'emmenait samedi soir, selon une vidéo visionnée par Reuters.

La police a déclaré que les huit personnes avaient été arrêtées après avoir "exhibé des objets de protestation portant des inscriptions séditieuses, scandé des chants et commis des actes illégaux".

Les militants de Hong Kong estiment que ces mesures policières s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne menée par la Chine pour mettre un terme à la dissidence dans cette ville à laquelle la Grande-Bretagne, ancienne puissance coloniale, a promis des libertés spéciales pendant 50 ans dans le cadre de la formule "un pays, deux systèmes", lorsqu'elle lui a été rétrocédée en 1997.

La sécurité est nettement plus décrochée dans tout Hong Kong cette année, avec le déploiement de 6 000 policiers, y compris des agents anti-émeutes et anti-terroristes, a déclaré le radiodiffuseur public.

De hauts fonctionnaires ont mis en garde la population contre le non-respect de la loi.

"La police est très préoccupée par le fait que certaines personnes tentent d'inciter et de provoquer d'autres personnes à commettre des actes illégaux qui mettent en danger la sécurité nationale, l'ordre public et la sécurité publique", a déclaré la police dans un communiqué.

À Pékin, la place Tiananmen était bondée de touristes prenant des photos sous l'œil vigilant de la police et d'autres personnels, mais sans signe évident de renforcement de la sécurité.

Un groupe de proches, les "Mères de Tiananmen", a déclaré que l'angoisse n'avait jamais cessé.

"Bien que 34 années se soient écoulées, pour nous, membres des familles des personnes tuées, la douleur d'avoir perdu nos proches en cette seule nuit nous tourmente encore aujourd'hui", a déclaré le groupe dans un communiqué publié par l'organisme de surveillance Human Rights in China, basé à New York.

UNE CONCLUSION CLAIRE

Malgré les avertissements lancés à Hong Kong, certaines personnes, dont des propriétaires de librairies, ont discrètement commémoré le 4 juin.

L'activiste hongkongaise emprisonnée Chow Hang-tung, l'une des dirigeantes d'un groupe appelé The Alliance, qui organisait les veillées annuelles du 4 juin à Hong Kong avant d'être dissous en 2021, a déclaré sur Facebook qu'elle ferait une grève de la faim de 34 heures en prison.

En Chine continentale, toute mention de la répression de la place Tiananmen - où les troupes ont ouvert le feu sur des manifestants pro-démocratiques, tuant des centaines, voire des milliers de personnes, selon les groupes de défense des droits - est taboue et le sujet est fortement censuré.

La porte-parole du ministère des affaires étrangères, Mao Ning, interrogée sur la réaction du gouvernement aux événements organisés dans le monde entier pour marquer cet anniversaire, a déclaré lors d'une conférence de presse régulière à Pékin vendredi que le gouvernement était déjà "parvenu à une conclusion claire sur les troubles politiques de la fin des années 1980".

À Taïwan, qui est gouvernée démocratiquement et qui est le seul pays de langue chinoise où l'anniversaire peut être célébré librement et ouvertement, des militants organiseront une commémoration sur la place de la Liberté à Taipei, ainsi que d'autres activités, dont une pièce de théâtre sur Tiananmen jouée par un dramaturge de Hong Kong.

Le vice-président William Lai, candidat du Parti démocrate progressiste à l'élection présidentielle de janvier prochain, a écrit sur sa page Facebook que ce qui s'est passé à Pékin en 1989 devait être discuté et commémoré.

"L'événement commémorant le 4 juin a continué à être organisé à Taipei, ce qui montre que la démocratie et l'autoritarisme sont les plus grandes différences entre Taïwan et la Chine", a-t-il déclaré.