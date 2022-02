Arrêt des transferts de gaz vers l'est sur le gazoduc Yamal-Europe

MOSCOU, 2 février (Reuters) - Les transferts de gaz de l'Allemagne vers la Pologne via le gazoduc Yamal-Europe, qui envoie habituellement le gaz russe vers l'ouest de l'Europe, se sont arrêtés, montrent les données publiées mercredi par l'opérateur de réseau allemand Gascade.

La hausse des prix du gaz en Europe s'est accentuée depuis que les livraisons via le gazoduc Yamal-Europe, circuit majeur d'acheminement de gaz russe, ont été redirigées en décembre vers l'est au détriment de l'ouest. (Reportage Oksana Kobzeva et Vladimir Soldatkin, rédigé par Maria Kiselyova; version française Camille Raynaud)