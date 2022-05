Arrêtez de jouer avec la Russie, mettez fin à la guerre : Zelenskiy dit à l'Ouest

Les critiques de Zelenskiy à l'égard de l'Occident se sont multipliées ces derniers jours, alors que l'Union européenne se dirige lentement vers un éventuel embargo sur le pétrole russe et que des milliers de forces russes tentent d'encercler deux villes clés de l'Est, Sievierodonetsk et Lysychansk.

Trois mois après son invasion de l'Ukraine, la Russie a abandonné son assaut sur la capitale Kiev et tente de consolider le contrôle de la région industrielle orientale de Donbas, où elle soutient une révolte séparatiste depuis 2014.

Les analystes militaires occidentaux considèrent la bataille pour Sievierodonetsk et Lysychansk comme un tournant potentiel dans la guerre après un changement d'élan en faveur de la Russie suite à la reddition de la garnison ukrainienne de Marioupol la semaine dernière.

"L'Ukraine sera toujours un État indépendant et il ne sera pas brisé. La seule question est de savoir quel prix notre peuple devra payer pour sa liberté, et quel prix la Russie paiera pour cette guerre insensée contre nous", a déclaré Zelenskiy dans un discours prononcé tard dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Le déroulement catastrophique des événements pourrait encore être arrêté si le monde traitait la situation en Ukraine comme s'il était confronté à la même situation, si les pouvoirs en place ne jouaient pas avec la Russie mais faisaient réellement pression pour mettre fin à la guerre."

M. Zelenskiy s'est plaint des désaccords au sein de l'UE sur l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie et a demandé pourquoi certaines nations étaient autorisées à bloquer le plan.

L'UE discute d'une sixième série de mesures punitives, dont un embargo sur les importations de pétrole russe. Une telle mesure requiert l'unanimité, mais la Hongrie s'oppose à l'idée pour l'instant, car son économie en souffrirait trop.

"Combien de semaines encore l'Union européenne va-t-elle essayer de se mettre d'accord sur un sixième paquet ?" a demandé M. Zelenskiy, en faisant remarquer que la Russie recevait un milliard d'euros par jour du bloc des 27 nations pour ses approvisionnements en énergie.

Chaque jour de tergiversation, de faiblesse, de disputes diverses ou de propositions visant à "pacifier" l'agresseur aux dépens de la victime signifie que davantage d'Ukrainiens seront tués."

Les commentaires de Zelenskiy marquent le deuxième jour consécutif où il a aiguisé sa critique de l'approche mondiale de la guerre.

Mercredi, il a critiqué les suggestions selon lesquelles Kiev devrait faire des concessions pour ramener la paix, affirmant que cette idée ressemblait aux tentatives d'apaisement de l'Allemagne nazie en 1938.

AVANCE DES TROUPES RUSSES

Les forces russes ont attaqué de trois côtés pour tenter d'encercler les forces ukrainiennes à Sievierodonetsk et Lysychansk jeudi, a déclaré l'armée ukrainienne. Si les deux villes situées à cheval sur le fleuve Siverskiy Donets tombent, la quasi-totalité de la province de Luhansk dans le Donbas serait sous contrôle russe.

Le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré qu'une cinquantaine de soldats russes avaient atteint l'autoroute et "réussi à prendre pied", installant même un poste de contrôle.

"Le poste de contrôle a été brisé, ils ont été repoussés ... l'armée russe ne contrôle pas la route maintenant, mais elle la bombarde", a-t-il déclaré. Il était possible que les troupes ukrainiennes quittent "une colonie, peut-être deux. Nous devons gagner la guerre, pas la bataille", a-t-il déclaré.

"Il est clair que nos gars se retirent lentement vers des positions plus fortifiées - nous devons retenir cette horde."

Le conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, Vadym Denisenko, a déclaré lors d'un briefing que 25 bataillons russes tentaient d'encercler les forces ukrainiennes.

Les journalistes de Reuters en territoire tenu par la Russie plus au sud ont vu la preuve de l'avancée de Moscou à Svitlodarsk, où les forces ukrainiennes se sont retirées en début de semaine.

La ville est désormais fermement sous le contrôle des combattants pro-russes, qui ont occupé le bâtiment du gouvernement local et accroché à la porte un drapeau soviétique au marteau et à la faucille.

Les images de drone de Reuters du champ de bataille abandonné voisin montrent des cratères marquant un champ vert entouré de bâtiments en ruines. Des combattants pro-russes s'agitaient dans des tranchées.

L'avancée de Donbas a été soutenue par des bombardements d'artillerie massifs. L'armée ukrainienne a déclaré que 50 villes des provinces de Donetsk et de Louhansk ont été bombardées jeudi.

Le chef des forces armées ukrainiennes, Valeriy Zaluzhny, a demandé sur Telegram plus d'armes occidentales, notamment "des armes qui nous permettront de frapper l'ennemi à grande distance".

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a ensuite averti que toute fourniture d'armes pouvant atteindre le territoire russe constituerait "un pas sérieux vers une escalade inacceptable".

LE DANGER DE L'ESCALADE

Les pays occidentaux, menés par les États-Unis, ont fourni à l'Ukraine des armes à longue portée, notamment des obusiers M777 de Washington et des missiles antinavires Harpoon du Danemark.

Washington envisage même de fournir à Kiev un système de roquettes d'une portée de plusieurs centaines de kilomètres et a eu des discussions avec Kiev sur le danger d'escalade en cas de frappe au cœur de la Russie, ont déclaré à Reuters des responsables américains et diplomatiques.

"Nous sommes préoccupés par l'escalade et pourtant, nous ne voulons pas mettre de limites géographiques ou trop leur lier les mains avec le matériel que nous leur donnons", a déclaré un responsable américain, sous couvert d'anonymat.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes. L'Ukraine et l'Occident affirment que l'allégation fasciste est sans fondement et que la guerre est un acte d'agression non provoqué.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou s'attend à ce que l'Ukraine accepte ses exigences lors de tout futur pourparlers de paix. Elle veut que Kiev reconnaisse la souveraineté russe sur la péninsule de Crimée dont Moscou s'est emparé en 2014, ainsi que l'indépendance des territoires revendiqués par les séparatistes.