La startup britannique de véhicules électriques Arrival SA a nommé EY en tant qu'administrateurs pour deux de ses unités, a déclaré le cabinet de conseil lundi.

Simon Edel, Alan Hudson et Sam Woodward de l'équipe Turnaround and Restructuring Strategy d'EY-Parthenon ont été nommés co-administrateurs d'Arrival UK et d'Arrival Automotive UK, a indiqué EY.

La société, qui n'a pas de revenus, s'est battue pour faire décoller ses activités et obtenir le financement nécessaire. Elle avait soulevé le risque de cessation d'activité en novembre 2022 et a licencié la plupart de ses employés depuis lors.

Arrival n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Arrival était en pourparlers avec EY pour agir en tant qu'administrateur si elle ne parvenait pas à obtenir un financement de sauvetage, a rapporté Sky News

a rapporté

le mois dernier. (Reportage de Yuvraj Malik et Akash Sriram à Bengaluru et Nick Carey à Londres ; Montage par Anil D'Silva)