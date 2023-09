PARIS (Reuters) - Le roi Charles III et la reine Camilla sont arrivés mercredi sur le sol français pour une visite d'Etat de trois jours visant à resserrer des liens franco-britanniques mis à mal par les crispations post-Brexit.

Le couple royal a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport d'Orly par la Première ministre, Elisabeth Borne, et l'ambassadrice de Grande-Bretagne en France, Menna Rawlings.

Leur programme très dense prévoit ensuite une cérémonie militaire à l'Arc de Triomphe en compagnie du président Emmanuel Macron, de son épouse Brigitte et des représentants des partis politiques représentés au Parlement français.

Un passage dans le ciel de Paris des avions de la Patrouille de France et des Red Arrows britanniques était prévu, ainsi que la descente de l'avenue des Champs-Elysées, pavoisée aux couleurs des deux pays, des deux couples à bord d'automobiles de collection.

Le roi et le président devaient ensuite avoir un entretien au palais de l'Elysée, avant un passage du couple royal à l'ambassade du Royaume-Uni et un dîner d'Etat au château de Versailles en présence de quelque 160 invités.

Sur la liste des convives figurent l'acteur britannique Hugh Grant, la photographe Bettina Rheims, la chanteuse et actrice française Charlotte Gainsbourg, l'ancien footballeur Patrick Vieira, le président d'Hermès Axel Dumas et celui du groupe LVMH Bernard Arnault.

Tous se verront servir des plats concoctés par des chefs français, à savoir une entrée composée de homard bleu et de tourteau, de la volaille de Bresse accompagnée d'un gratin de cèpes, des fromages et un gâteau à la framboise et à la rose.

DEUX CHÊNES EN CADEAU

Le président français, Brigitte Macron et le couple royal visiteront jeudi le chantier de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie en avril 2019.

Le couple royal se rendra vendredi en train à Bordeaux pour y visiter notamment un vignoble biologique.

Francophile et francophone, comme Elizabeth II avant lui, le roi Charles devrait évoquer l'affection profonde que sa mère portait à la France, ont indiqué des responsables, alors que ce déplacement devrait raviver des liens franco-britanniques mis à mal par la sortie du royaume de l'Union européenne.

Dans un message posté à la mi-journée sur leur compte Twitter, roi et reine évoquent leur "admiration" pour la France. "Nous célébrerons le lien spécial qui unit nos deux pays et tout ce que votre merveilleux pays a à offrir", écrivent-ils.

Le souverain de 74 ans féru d'écologie devrait délivrer quelques messages lors d'un discours qui devrait être au moins en partie prononcé dans la langue de Molière jeudi matin au Sénat.

Des cadeaux seront échangés durant ce voyage. Côté français, Emmanuel Macron offrira à son hôte une édition originale du roman de Romain Gary "Les racines du ciel", une médaille commémorative et deux chênes issus du parc du château de Versailles.

Initialement programmée au printemps peu après leur couronnement, la visite d'Etat de Charles et Camilla en France a été reportée en raison des troubles liés à la réforme des retraites.

(Reportage Elizabeth Pineau, Michael Holden et Noemie Olive, édité par Blandine Hénault)

par Elizabeth Pineau et Michael Holden