Arsenal étrille Sunderland !

Arsenal qualifié pour les demi-finales de l'EFL Cup ! Les Gunners se sont défaits de Sunderland pensionnaires de League One, l'équivalent de la 3e division sur le score de 5-1 ! Edward Nketiah est l'homme du match côté londonien avec un triplé (17', 49', 58'). Les autres buteurs : Nicolas Pépé (27') et Charlie Patino (90') entré en jeu quelques minutes plus tôt ont permis aux Gunners de prendre la tête définitivement dans cette rencontre. Le seul buteur côté visiteur est Nathan Broadhead en première mi-temps (31'). Sunderland s'est montré trop imprécis devant le but pour pouvoir décrocher une place dans le dernier carré de la compétition.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)