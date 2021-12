Arsenal fait le plein

Alors que tous les autres matchs de la journée ont été annulés en Premier League, Leeds et Arsenal faisait office de match du jour ! Et les Gunners n'ont pas fait de cadeau aux hommes de Marcelo Bielsa en s'imposant largement (4-1). Gabriel Martinelli y est allé de son doublé dans les trente dernières minutes puis Bukayo Saka et Emile Smith Rowe ont mis fin aux espoirs de Leeds malgré la réduction du score sur pénalty de Raphinha. Arsenal enchaîne une 3e victoire consécutive en Premier et met la pression au podium avec 5 points de retard sur Chelsea. Leeds reste bloqué à la 16e place du championnat anglais.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)