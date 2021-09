Artemis: Franke vend un site de production au Brésil

Zurich (awp) - L'équipementier de cuisines Franke, filiale du groupe Artemis, a cédé un site de production d'éviers, cuves et réservoirs en acier inoxydable à Joinville, dans l'État de Santa Catarina (sud-est), à son concurrent local Docol. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les contours financiers de l'opération.

L'unité acquise a une capacité de production de 40'000 pièces par mois, ce qui lui vaut la deuxième place en termes de parts de marché dans ces segments. Située à côté du parc industriel de Docol, elle emploie quelque 110 personnes, qui devraient être repris par l'acquéreur.

Sollicitée lundi par AWP, la direction du cuisiniste argovien n'a pas souhaité fournir plus de précisions quant à la performance de l'unité vendue ou sa contribution à celle du groupe. "La décision de céder la production locale d'éviers et de réorganiser l'organisation des ventes s'inscrit dans la stratégie globale de Franke Home Solutions", a indiqué une porte-parole, insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un retrait du marché brésilien.

"La division cherche à repositionner la marque Franke et sa présence commerciale dans les segments moyen et haut de gamme en proposant un portefeuille de produits global", a-t-elle poursuivi. Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil gérera depuis São Paulo les activités de l'entreprise en Amérique latine. Un nouveau centre de distribution devrait voir le jour à Joinville.

Maison-mère de Franke, le groupe Artemis emploie 11'000 personnes à travers le monde et a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires consolidé de près de 2,8 milliards de francs suisses.

