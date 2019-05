Artemis a moins gagné en 2018 malgré des ventes en hausse

Zurich (awp) - Le groupe Artemis a vu son chiffre d'affaires progresser en 2018, mais le bénéfice net a reculé de près d'un tiers en raison de la baisse de la rentabilité de l'équipementier de cuisines Franke.

Les ventes ont atteint l'an dernier 2,99 milliards de francs suisses, en progression de 4,0%, indique un communiqué mardi. La société du milliardaire Michael Pieper - qui chapeaute aussi le fabricant d'outillage Feintool ou encore des activités de gestion immobilière et d'actifs (Artemis Real Estate et Artemis Asset Management) - revendique une croissance organique de 1,9%, tirée par les activités industrielles de Franke et Feintool.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est en revanche rétracté de 38,1% à 120,7 millions de francs suisses en raison "de divers ajustements opérationnels exceptionnels". Le bénéfice net lui est tombé à 149,7 millions, reculant de près de 33%.

Plus gros contributeur aux résultats du groupe, l'équipementier de cuisines Franke a vu son chiffre d'affaires gonfler de 2% à 2,12 milliards. Mais son Ebit ajusté a reculé de plus de 8% à 119,7 millions et la marge Ebit atteint seulement 3,2%, contre 6,1% l'année précédente.

Artemis pointe les difficultés rencontrées dans la nouvelle usine d'éviers en Slovaquie, notamment des coûts de restructuration et de démarrage, mais aussi un recul des ventes aux Etats-Unis dans la division Franke Kitchen Systems.

De son côté, Feintool a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 11% à 679,6 millions et un Ebit en progression de 1,2%.

Concernant 2019, le groupe Artemis s'attend à un ralentissement de l'économie mondiale, mais il assure se trouver dans une situation financière solide. La priorité sera l'amélioration de la rentabilité de Franke. Des mesures en ce sens ont déjà été prises.

