Zurich (awp) - Le groupe Artemis a vu son bénéfice net chuter de près d'un tiers l'an dernier, nonobstant une poursuite de l'essor de ses revenus. Le propriétaire du cuisiniste Franke notamment évoque d'importants effets positifs mais non récurrents sur la base de comparaison. La croissance organique s'est inversée début 2023

La rentabilité avait été dopée en 2022 par un apport de 58,2 millions de francs suisses d'un programme de rachat d'actions mené par le spécialiste des colles et revêtements de surface Forbo, dont Artemis détient 27%. Le bénéfice net s'est établi à 222,0 millions, contre 313,7 millions un an plus tôt.

La rentabilité opérationnelle n'a pas suivi la même courbe que les revenus, en hausse de près de 10% à 3,63 milliards de francs suisses. La marge d'exploitation (Ebit) a en effet stagné à 6,3%, pour un résultat afférent en hausse de 8,9% à 230,2 millions.

Principal contributeur aux résultats du groupe, Franke a enregistré une érosion de 0,6% de son chiffre d'affaires à 2,54 milliards, du fait de la cession fin avril 2021 de la division Water Systems. Apurée de cet effet, la croissance se serait élevée à 5,5%. L'excédent d'exploitation (Ebit) a bondi de plus d'un quart à 216,1 millions.

La participation majoritaire dans le spécialiste de l'usinage de métaux Feintool a livré un chiffre d'affaires consolidé agrémenté de 46,4% à 861,0 millions, porté par l'intégration de Kienle + Spiess et ses recettes de 217,5 millions.

Les activités immobilières de l'unité Artemis Real Estate ont généré des revenus locatifs de 30,9 millions, en hausse de 9,0%. Du côté des participations, si les valorisations des sociétés cotées ont dans l'ensemble chuté de plus d'une quart, celles de la plupart des placements privés ont pris de l'embonpoint.

L'exercice 2023 aura débuté sous le signe de la décroissance, avec un recul organique des recettes de 0,7% à 900,2 millions de francs suisses, ainsi qu'une chute de 25,9% de l'Ebit à 42,6 millions. La direction reste confiante, mais ne s'aventure pas sur le terrain des perspectives quantifiées.

