Artemis en forte croissance sur les six premiers mois 2021

Zurich (awp) - Artemis a enregistré un chiffre d'affaires en forte croissance sur les six premiers mois de l'année. Le bénéfice net a été plus que multiplié par quatre à 119,6 millions de francs suisses par rapport à la même période un an plus tôt, selon un communiqué paru jeudi.

Le groupe Artemis, qui englobe les groupes Franke, Artemis Real Estate, Feintool Group et Artemis Asset Management, a vu ses recettes bondir de 30% à 1,64 milliard sur les six premiers mois. La croissance organique a été de 32,7%. La performance dépasse les niveaux d'avant-crise.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est inscrit à 124,4 millions, contre 14,7 millions à la même période un an plus tôt. La marge afférente a atteint 7,6%, contre 1,2% précédemment.

Au 30 juin, les effectifs avaient diminué de 258 collaborateurs par rapport à juin 2020 pour un total de 10'766. La cession de la division Franke Water Systems fin avril a réduit les effectifs de 900 personnes.

Les flux de trésorerie se sont inscrits à 201,3 millions, deux fois supérieurs à ceux enregistrés à la même période un an plus tôt.

La quasi-totalité des segments a soutenu la croissance, avec une contribution importante à la rentabilité du fabricant de matériel de cuisine Franke Group et du spécialiste d'usinage de tôle Feintool.

Franke Group a profité d'effets de rattrapage dans les dépenses de consommation après le choc pandémique. La rentabilité a pu être améliorée.

Artemis Real Estate Group a bénéficié d'un plus grand nombre de logements à louer. Le taux de vacance est resté faible à 1,7%.

Feintool, dont Artemis détient 50,3%, a profité de la reprise du secteur automobile.

Artemis Asset Management Group, société de participations qui détient entre 20 et 30% dans Forbo, Arbonia, Autoneum et Adval Tech, a également profité d'une évolution positive des affaires. Au cours de la période sous revue, elle a cédé tout son paquet d'actions détenu dans Rieter.

Artemis n'est pas en mesure de fournir des prévisions détaillées pour la suite de l'exercice, en raison des nombreuses incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. Les difficultés d'approvisionnement en matières premières et la hausse des coûts logistiques continueront de peser sur la marche des affaires. Dans l'ensemble, le groupe table malgré tout sur une évolution positive et continue d'être attentif aux potentielles opportunités d'acquisition.

