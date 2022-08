Artemis voit sa rentabilité reculer au premier semestre

Zurich (awp) - Le groupe Artemis, qui possède notamment l'équipementier de cuisines Franke, a vu sa rentabilité reculer au premier semestre, en dépit d'une progression des ventes. La hausse des coûts de production a été en grande partie compensée par des augmentations de prix.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé a crû de 11,2% à 1,83 milliard de francs suisses, écrit le groupe argovien mardi dans un communiqué. En termes organiques, la croissance s'est établie à 13,5%.

Le résultat d'exploitation Ebit s'est contracté de 2,2% à 121,7 millions, pour une marge afférente de 6,7%, contre 7,6% un an plus tôt. Quant au bénéfice net, il s'est amélioré de 6,8% à 123,9 millions, celui de l'exercice précédent ayant été pénalisé par des effets non récurrents.

Les fonds propres étaient de 64,2% à fin juin, contre 64,0% six mois plus tôt, tandis que l'endettement a progressé de 45,5 millions à 213,8 millions en raison de la constitution de stocks afin de garantir la satisfaction de la demande et en prévision de la hausse des coûts des composants.

Chez l'équipementier de cuisines Franke, les clients ont pu être livrés à temps malgré les difficultés d'approvisionnement. L'augmentation des prix a en partie compensé la hausses des coûts des matières premières, des composants et du transport, écrit Artemis.

Le chiffre d'affaires de Franke a crû de 2,8% à 1,30 milliard de francs suisses, pour une croissance organique de 11,7%. L'Ebit s'est inscrit à 107,2 millions, quasiment inchangé par rapport au premier semestre de l'an dernier, pour une marge de 8,3%, contre 8,5%.

Chez Artemis Real Estate, filiale immobilière du groupe, les produits ont progressé de 7,7%, pour un taux de vacance stable de 1,1%. Le portefeuille s'est enrichi d'un terrain à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne.

Pour l'exercice en cours, Artemis constate, en dépit de carnets de commandes bien remplis et de perspectives positives, de premiers reculs de la demande. Les confinements partiels en Chine, la guerre en Ukraine et les problèmes d'approvisionnement continueront de pousser les prix à la hausse, écrit l'entreprise. A cela s'ajoutent les inquiétudes pour l'approvisionnement énergétique.

Malgré ces facteurs, le groupe regarde l'avenir "avec confiance", fort de son positionnement stratégique et de son bilan solide, selon le communiqué.

