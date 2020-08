Artemis voit ses bénéfices s'effondrer au premier semestre

Zurich (awp) - Le groupe Artemis a vu sa performance semestrielle torpillée par les effets de la crise de Covid-19. Le chiffre d'affaires a plongé de près de 20% et la rentabilité a été rabotée de plus de moitié tant au niveau opérationnel que net, indique le propriétaire du cuisiniste Franke mardi.

Pendant la période sous revues, les revenus nets ont chuté de 18,8% en rythme annuel, à 1,26 milliard de francs suisses. En termes organiques, le recul est de 14,4%, précise le communiqué. Les ventes de Franke sont repassées sous la barre du milliard (-13,2%), également affectées par des effets de change négatifs.

Après avoir connu une croissance organique à deux chiffres sur les trois premiers mois de l'année, le groupe Nidwald en a vu ses recettes s'effriter au deuxième trimestre en raison des mesures de confinement imposées à ses clients pour endiguer la propagation du coronavirus.

Artemis a également subi de manière indirecte la contre-performance de ses participations dans nombre de sociétés industrielles, notamment le spécialiste de la découpe de tôles Feintool, dont la société aux mains de l'investisseur Michael Pieper est actionnaire majoritaire, ainsi que Forbo (29,5%), Arbonia (22%), Autoneum (21%), Adval Tech (21%) et Rieter (11,5%).

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a dégringolé de plus de trois quarts (-76,6%) à 14,7 millions, pour une marge afférente de 1,2%, contre 4,0% un an plus tôt. Le bénéfice net accuse un repli de 61,6% à 28,5 millions.

En raison des incertitudes persistantes, la direction renonce à formuler des prévisions chiffrées pour l'ensemble de l'exercice, mais dit s'attendre à une reprise économique progressive, sous réserve d'un deuxième verrouillage.

Le groupe est convaincu qu'il sortira renforcé de la crise et espère "tirer parti des opportunités commerciales" notamment au niveau de potentielles acquisitions, rendues possibles par un "bilan sain", marqué par une dette nette modérée et un solide ratio de fonds propres, de 57,5%, contre 57,7% après les six premiers mois de 2019.

buc/jh