Paris (awp/afp) - Arthur Dreyfuss a annoncé mardi qu'il quittait la direction d'Altice Media (BFMTV et RMC), tout juste racheté par l'armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, ce qu'a confirmé cet acquéreur dans un communiqué.

L'ancien patron de M6 Nicolas de Tavernost, vice-président depuis le mois de mai de la holding CMA Médias, a été nommé directeur général par intérim de la nouvelle entité RMC BFM, indique CMA CGM.

"Contrairement à ce que je pensais et à ce que je vous avais annoncé le 15 mars dernier, je ne poursuivrai pas à la tête de notre groupe media. Ce choix, difficile et mûrement réfléchi, a été acté ces derniers jours. Il est effectif dès aujourd'hui", a écrit M. Dreyfuss dans un message aux salariés.

"Ne pas poursuivre à la tête du groupe média est plus utile pour le nouvel actionnaire, plus pertinent pour le groupe et plus cohérent pour moi", poursuit-il.

"Avec Rodolphe Saadé, s'ouvre sur des fondations extrêmement solides, un nouveau chapitre et ce, pour le meilleur. CMA CGM est un grand groupe industriel, français, familial, porteur de valeurs fortes et qui s'inscrit dans le long terme", affirme M. Dreyfuss.

Il "a fait part de son souhait de poursuivre d'autres projets professionnels", souligne l'armateur dans son communiqué, le remerciant pour "sa contribution au développement et au succès de RMC-BFM".

Cette annonce survient quelques heures après la finalisation du rachat d'Altice Media par CMA CGM, pour un montant de 1,55 milliard d'euros.

L'opération bouleverse le paysage médiatique en France, en renforçant la puissance du groupe de M. Saadé. Celui-ci contrôle par ailleurs La Tribune et La Provence, en presse écrite.

Altice Media, qui s'appelait NextRadioTV jusqu'en 2021, a été progressivement cédé à Patrick Drahi par Alain Weill à partir de 2015. Ce groupe comprend la chaîne info BFMTV, la radio RMC et les chaînes de la TNT RMC Découverte et RMC Story.

