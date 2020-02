Article - Cette semaine à Strasbourg : budget à long terme de l'UE et accord commercial UE-Vietnam

Mercredi, lors d'un débat avec la Commission et le Conseil, le Parlement européen a demandé que le budget de l'UE pour 2021-2027 soit financé de manière adéquate. Selon les députés, l'UE devrait être en mesure de relever de nouveaux défis tels que la transition écologique et la numérisation, ainsi que de maintenir son soutien aux agriculteurs, aux régions et aux villes, aux jeunes, aux chercheurs et aux entrepreneurs.

Le Parlement a approuvé mercredi des accords de libre-échange et de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam. L'objectif est de supprimer presque tous les tarifs, de stimuler les relations commerciales et de créer de nouveaux emplois en Europe. Retrouvez notre interview avec le rapporteur du Parlement, Geert Bourgeois (ECR, Belgique).

Dans une résolution définissant la position du Parlement pour les prochaines négociations, les députés ont souligné que : 'les futures relations UE-Royaume-Uni devraient garantir que les entreprises européennes et britanniques soient soumises à des règles identiques sur les questions sociales, environnementales, fiscales, d'aides publiques, de protection des consommateurs ou climatiques.'

La Banque centrale européenne (BCE) devrait continuer de mener une politique monétaire qui stimule la croissance, mais les États membres devraient également faire leur part, a déclaré mercredi le Parlement dans une résolution sur les travaux de la BCE suite à un débat en plénière avec la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

La prise de décision automatisée basée sur l'intelligence artificielle est certes rapide et efficace mais peut créer des problèmes aux consommateurs. Dans une résolution datant mercredi, les députés ont appelé à la protection des droits des consommateurs et à veiller à ce que les ensembles de données sur lesquels les décisions automatisées sont fondées ne soient pas biaisés.

Mercredi, les députés ont débattu des mesures que devrait prendre l'UE dans les années à venir pour garantir l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'UE. Jeudi, ils ont appelé dans une résolution à un engagement plus fort de l'Union européenne en faveur de l'autonomisation des femmes. Le Parlement a également adopté mercredi une résolution appelant à la fin des mutilations génitales féminines.

Mercredi soir, lors d'un débat, les députés ont discuté de l'épidémie de coronavirus et du besoin d'efforts collectifs à l'échelle européenne pour contrôler la propagation de la maladie.

Mercredi, le Parlement a demandé la mise en place d'un système européen obligatoire pour l'enregistrement des chats et des chiens ainsi que d'autres mesures visant à empêcher le commerce illégal d'animaux de compagnie dans toute l'Union européenne.

Lundi, le Parlement a examiné les propositions de la nouvelle Commission sur la manière de rendre le processus d'adhésion à l'UE plus efficace et crédible.

Cette session plénière était la première pour les nouveaux députés européens dont le mandat a commencé le 1er février suite au Brexit. Apprenez-en plus sur les changements que cela a entraîné sur la distribution des sièges au Parlement européen et sur composition numérique de ses commissions.