Article - Impact économique du Covid-19 : 100 milliards d'euros pour préserver l'emploi

Se félicitant de la création de « SURE » et appelant les pays de l'UE à le mettre en œuvre rapidement, Lucia Ďuriš Nicholsonová, députée slovaque membre du groupe des Conservateurs et Réformistes européens et présidente de la commission de l'emploi, a déclaré : « C'est une expression importante de la solidarité de l'UE et un instrument utile pour atténuer les effets socio-économiques de la crise de Covid-19. En soutenant les programmes de chômage partiel et les mesures similaires, SURE aidera les entreprises en difficulté économique à préserver les emplois. »

Que fait l'UE pour soutenir l'emploi ?

En plus de « SURE », une mesure temporaire conçue spécialement pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus, la Commission européenne travaille sur une nouvelle proposition de régime européen de réassurance chômage visant à soutenir les politiques des États membres qui préservent l'emploi et les compétences.

En 2017, le Parlement européen a déclaré qu'un tel régime permettrait de stabiliser les revenus des ménages et ainsi, de renforcer la dimension sociale de l'Europe. Dans une résolution adoptée le 17 avril, les députés ont à nouveau demandé qu'un régime européen de réassurance chômage soit mis en place de manière permanente.

Ce régime réduira la pression sur les finances publiques des États membres et complètera les mesures nationales afin de préserver les emplois et de faciliter le retour au travail. La Commission devrait présenter sa proposition plus tard cette année.

Prochaines étapes

La proposition « SURE » entrera en vigueur une fois approuvée par le Conseil.