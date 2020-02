Article - Session plénière de février : accord UE-Viêt Nam et intelligence artificielle

Accord commercial UE-Viêt Nam

Les députés européens se prononceront mercredi sur les accords de libre-échange et d'investissement entre l'UE et le Viêt Nam. L'accord de libre-échange éliminera pratiquement tous les tarifs entre le Vietnam et l'Union européenne dans 10 ans.

Futures relations UE-Royaume-Uni

Mercredi, le Parlement présentera sa position initiale pour les négociations à venir concernant les nouvelles relations avec le Royaume-Uni suite au Brexit.

Intelligence artificielle

Lors d'un débat lundi et d'un vote mercredi, les députés européens présenteront les défis liés à l'intelligence artificielle et à la prise de décision automatisée ainsi que les mesures qui pourraient être prises afin de mieux protéger les consommateurs.

Budget à long terme de l'UE

Mercredi, en préparation du sommet européen du 20 février, les députés débattront des priorités du Parlement pour le prochain budget à long terme de l'UE avec le Conseil et la Commission européenne.

Droits des femmes

Mardi, les députés débattront des priorités du Parlement pour la stratégie 2020-2024 de l'UE en matière d'égalité des genres. Ils débattront également des priorités de l'UE pour la 64ème session de la Commission de la condition de la femme, qui se tiendra à New York au mois de mars. Mercredi, les députés voteront une résolution appelant à une stratégie européenne pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans le monde.

Commerce illégal d'animaux de compagnie

Afin de lutter contre le trafic d'animaux de compagnie dans l'UE, le Parlement votera jeudi une résolution demandant un système européen obligatoire d'identification et d'enregistrement des chats et des chiens ainsi que des sanctions plus sévères contre ceux qui fournissent de faux passeports pour animaux de compagnie.

Élargissement

Lundi, les députés européens débattront de la version révisée du processus d'adhésion à l'UE présentée par la Commission le 5 février.