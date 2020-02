Article - UE-Vietnam : le Parlement approuve les accords de libre-échange et de protection des investissements

Quelle est l'importance de cet accord de libre-échange pour l'UE sur le plan géopolitique ?

La Chine est voisine du Vietnam. Le pays entretient également des relations étroites avec les États-Unis. Il est très important pour l'Union européenne de renforcer nos liens avec eux. Nous avons entamé les négociations avec le Vietnam il y a huit ans et il est maintenant important de parvenir à un accord. Si nous n'y parvenons pas, je suis certain que les relations sino-vietnamiennes prendront plus d'importance. De plus, en tant que premier accord commercial du nouveau Parlement européen, nous devons montrer que nous voulons établir des normes dans le monde entier, tout en créant prospérité et emploi.

Le Parlement se prononcera également sur un accord de protection des investissements avec le Vietnam, pouvez-vous nous en dire plus ?

Cet accord vise à garantir la prévisibilité et l'état de droit des investisseurs. Le Vietnam a accepté un système juridictionnel des investissements (ICS), similaire à celui que l'Union européenne a convenu avec le Canada, avec des juges indépendants, un code de conduite et un accès facile pour les PME. Cela crée de la stabilité et donne confiance à nos petites entreprises.

Quelles sont les dispositions de l'accord commercial concernant l'environnement et les normes du travail ?

Je suis conscient des inquiétudes, mais des accords commerciaux comme celui-ci sont un levier pour améliorer les normes en dehors de l'UE. Concernant les conditions de travail, le Vietnam est obligé de mettre en œuvre toutes les conventions de l'OIT et de les intégrer à son code du travail.

De plus, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de liberté d'association pour les syndicats, mais le Vietnam a adapté son code pénal.

Concernant l'environnement, le Vietnam est obligé de respecter l'Accord de Paris. L'Union européenne œuvre pour atteindre la neutralité carbone et nous devons créer des conditions d'égalité avec les autres pays. Si nous faisons de notre mieux, nous devons attendre la même chose de la part des autres, afin que l'accord commercial ait un aspect climatique.

Beaucoup au Parlement se préoccupent du respect des droits de l'homme au Vietnam, comment ces accords amélioreront-ils la situation ?

Nous sommes très préoccupés par l'existence de prisonniers politiques et avons souligné l'importance des droits de l'homme aux autorités vietnamiennes. Le Vietnam répond positivement et à partir de ce mois-ci, une délégation du Parlement européen suivra attentivement la situation. Nous avons également convenu d'établir une délégation interparlementaire entre le Parlement et l'Assemblée nationale vietnamienne.

Bien sûr, je suis pleinement conscient que tout n'est pas rose, mais je demande à mes collègues députés européens de donner leur feu vert, car cet accord commercial servira de levier pour améliorer la situation. Le Vietnam doit remplir des obligations en matière de travail, d'environnement et de droits de l'homme, et nous contrôlerons que le pays tient ses promesse.

Si le Parlement approuve les accords le 12 février, quelles seront les prochaines étapes ?

Pour l'accord de libre-échange, l'approbation des parlements nationaux de l'UE n'est pas requise. La Commission devra le mettre en œuvre immédiatement. L'atteinte des droits de douane nuls et la réduction des barrières non tarifaires seront progressives jusqu'en 2035.

Pour l'accord sur la protection des investissements, la justice étant sous la responsabilité des États membres, tous les parlements de l'UE devront donner leur accord, ce qui prendra un certain temps.

