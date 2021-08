Artisans et hôteliers surreprésentés dans les faillites (étude)

Zurich (awp) - Les entreprises artisanales et le secteur de l'hôtellerie sont les principaux acteurs économiques obligés de mettre la clé sous la porte en Suisse. C'est ce que montre l'analyse des faillites d'entreprises de janvier à juillet 2021 réalisée par le cabinet de recouvrement Dun & Bradstreet (ex-Bisnode).

Au cours de la période sous revue, 2192 cas d'insolvabilité ont été enregistrés, ce qui correspond à une augmentation de 3% en rythme annuel. Sur ce nombre, 374 cas concernaient des artisans et 275 des hôteliers, "deux secteurs particulièrement à risque, car le nombre de faillites y est supérieur à la moyenne", selon les auteurs de l'étude publiée jeudi.

Si l'on y ajoute les 1160 cas de carence organisationnelle selon l'article 731b du codes des obligations (CO), les faillites ont totalisé 3352 (+2%). La hausse concerne l'ensemble du territoire, à l'exception notable du Tessin (-6%) et du bassin lémanique (-7%).

Les hausses les plus marquées sont celles signalées à Zurich et dans la région Nord-ouest (+9%), l'Espace Mittelland (+8%) et la Suisse centrale (+5%), alors qu'en Suisse orientale - seule région où le nombre de cas d'insolvabilité est en baisse (-3%) - le niveau est resté quasiment stable (+1%).

Entre janvier et juillet, la Suisse a recensé 30'817 entreprises nouvellement créées, 16% de plus au regard de la même période en 2020. En comparaison cantonale, la palme revient à Zurich (4769, +14%), loin devant Vaud (2560, +14%) et Berne (2260, +25%), qui laissent à Genève (2137, +18%) la médaille en chocolat.

buc/jh