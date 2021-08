Artitalia Group Inc. et Denim Society apportent le phygital au Carrefour Laval – en faisant le lien entre la vente en magasin physique et le commerce en ligne pour créer une expérience client unique et harmonieuse

MONTRÉAL, 23 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fabricant montréalais Artitalia Group Inc. a conçu et produit le tout premier kiosque libre-service pour Denim Society. Toujours à la pointe de l’innovation, Artitalia Group réunit l’expérience d’achat en ligne et sur place. Grâce à la solution de casier intelligent l’Addobox d’Artitalia Group, cette nouvelle initiative offre aux clients de Denim Society une solution omnicanale efficace et entièrement intégrée.



Depuis plus de 35 ans, Artitalia Group s’est spécialisé dans la conception et fabrication de produits sur mesure pour certaines des grandes marques dans le commerce du détail, de la manutention, dans l’industrie du courrier et colis ainsi que dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Avec la grande montée des achats en ligne et le besoin grandissant à ce que les consommateurs se sentent plus fidélisé aux marques en lesquelles ils ont plus confiance, Artitalia Group s’est associé à Denim Society dans le but de créer une solution hybride où les clients peuvent parcourir les articles démontrées ou encore de faire des achats en ligne directement sur l’un des 4 écrans tactiles intégrés.

Denim Society, un marché en ligne de qualité supérieure, propose des vêtements en jean de qualité à des prix abordables dans plusieurs catégories de produits. En se concentrant sur les produits liés au denim, Denim Society maintient son équipe de recherche et développement à la pointe de la technologie pour offrir à ses clients des tissus de qualité, des lavages raffinés et de belles finitions.

‘’Nous avons donné à la marque et au Carrefour Laval une vision moderne de l’avenir dans le commerce de détail avec notre expérience de magasinage pop-up innovante. Notre objectif est de présenter le nouveau marché en ligne aux clients du Carrefour Laval en leur permettant à la fois de voir un échantillon de la collection, ainsi que la possibilité de parcourir le site Web. Les fonctionnalités de ramassage (livraison) et de dépôt (retours) sont un bonus supplémentaire mettant en valeur la plate-forme d’achat e-commerce facile à utiliser’’ a déclaré Cynthia Kreidi, Directrice Marketing/E-commerce chez Jeaniologie

’Le kiosque a été conçu pour offrir une expérience unique. Il combine le confort du magasinage en boutique et du magasinage en ligne. Avec l’accès à notre Addobox, les clients peuvent effectuer leurs achats sur le site web de Denim Society, puis récupérer leurs articles dans notre casier intelligent”, a déclaré Enzo Vardaro, v.-p. Sr., Directeur Commercial

Une fois la commande complétée et placée dans l’Addobox, le client reçoit immédiatement une notification qui lui permet de récupérer son achat rapidement par un simple scan ou un code de ramassage. Artitalia Group a également conçu et fabriqué une boîte de retour sans tracas pour éviter les retours d’au magasin. C’est une solution rapide et sans effort où un client peut initier un retour par le biais de la boutique en ligne de Denim Society, une notification sera alors envoyée à Denim Society les informant que l’article a été retourné dans la boîte de retour.

La pandémie a accéléré le passage au commerce électronique des magasins physiques traditionnels aux achats en ligne, ce qui signifie que les clients sont suffisamment à l’aise pour acheter en ligne et retirer en magasin. Des recherches ont montré que les solutions d’achat en ligne et de retour en magasin donnent un avantage aux détaillants. Avec le bonus de ce concept de kiosque hybride, Artitalia Group et Denim Society ont trouvé la solution parfaite pour répondre à la fois aux acheteurs en ligne et aux acheteurs en magasin.

À propos d’Artitalia Group

Avec plus de 35 ans d’expérience et alimenté par l’innovation et la créativité, le Artitalia Group offre des produits et des services de qualité, nécessaires à la gestion de programmes personnalisés de bout en bout, de la conception à la réalisation. Avec des bureaux au Canada, aux États-Unis et en Chine, Artitalia Group emploie plus de 500 personnes dans des installations d’une superficie totale de 1 200 000 pi2. Il dessert des clients dans quatre marchés : le commerce de détail, l’hôtellerie et restauration, la manutention et le courrier et colis. Le groupe Artitalia est fier d’offrir des solutions personnalisées à des problèmes difficiles et d’assurer la tranquillité d’esprit de ses clients.

