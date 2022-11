Arxada désigne Peter Frauenknecht à la tête de ses finances

Zurich (awp) - Le chimiste de spécialités Arxada s'est trouvé un nouveau directeur financier (CFO) en la personne de Peter Frauenknecht. Basé à Bâle, ce dernier succède avec effet immédiat à Jan Kantowsky, qui occupait la fonction à titre intérimaire depuis février 2022 et rejoint la direction générale du groupe.

A la tête des finances du chimiste allemand Atotech, dont il a piloté l'introduction en Bourse (IPO) à Wall Street, le nouveau CFO a fait ses armes dans le secteur privé et public et a exercé des fonctions dirigeantes notamment auprès de Constantia Flexibles et d'Osram, précise l'émanation de Lonza mardi dans un communiqué.

Jan Kantowsky assurera pour sa part une "transition sans heurts" avant de retourner à la société de conseil AlixPartners.

buc/al