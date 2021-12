Arxada, ex-division de Lonza, s'empare du californien Enviro Tech

Zurich (awp) - Arxada, l'ancienne division Ingrédients spéciaux (LSI) du sous-traitant pharmaceutique Lonza, acquiert le californien Enviro Tech Chemical Services, spécialisé dans les produits antimicrobiens et biocides.

Cette opération va permettre de créer "une nouvelle ligne d'activité complémentaire" au sein de la division Microbial Control Solutions (MCS) d'Arxada, concentrée notamment sur l'acide peracétique, un agent oxydant utilisé dans l'alimentation et les boissons mais aussi l'agriculture et le traitement des eaux usées.

Trois sites en Californie, en Arkansas et au Texas, disposant de capacités disponibles pour des produits existants et à venir, sont repris, précise jeudi l'entreprise aux mains des fonds d'investissement Bain Capital et Cinven.

Pour Marc Doyle, directeur général d'Arxada, la société américaine rachetée "donne accès au marché de l'hygiène de l'alimentation et des boissons pesant 6 milliards de dollars" et ajoute des capacités dans des chimies "hautement complémentaires".

Il s'agit de la deuxième opération d'ampleur d'Arxada depuis son autonomisation en juillet dernier.

