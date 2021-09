Ascendis crée un nouveau studio de design et technologie à toronto et nomme David Dougherty comme associé

Ascendis est fière d’annoncer son expansion à Toronto grâce à l’ouverture de son nouveau studio de design et technologie.

MONTRÉAL, 30 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis sa fondation en 2015, Ascendis offre aux leaders audacieux les moyens de stimuler la croissance de leur entreprise. Au cours des six dernières années, le cabinet a aidé plus de 250 entreprises de tous les secteurs à développer et à mettre en œuvre des approches pour atteindre et surpasser leurs ambitions.



Consciente du défi que représente la recherche de partenaires de confiance possédant les capacités essentielles pour définir leur stratégie et concevoir, développer et gérer leurs plateformes, leurs programmes et leurs tactiques, Ascendis ouvre son nouveau studio de design et technologie. En combinant sa solide expertise en conseil stratégique et en technologie avec un design centrée sur l’humain, Ascendis est en mesure d’aider les entreprises à développer des stratégies de croissance transformationnelles et à créer de nouveaux produits, services et expériences, de la stratégie à l’exécution.

Ascendis a choisi David Dougherty pour diriger son expansion à Toronto et sa nouvelle offre de services en design et technologie. Avant de se joindre à Ascendis, David a fondé et dirigé certains des cabinets de design et de technologie les plus innovants et les plus prospères du Canada.

Il a également piloté des initiatives primées en matière de design et de technologie pour certaines de plus grandes marques mondiales, notamment Nike, Apple, Microsoft, L’Oréal, Lowe’s, IKEA, Volkswagen AG et Disney. Largement reconnu comme l’un des penseurs les plus innovants du secteur du design et de la technologie, David est souvent sollicité par des chefs d’entreprise pour les aider à imaginer et à créer des produits, des services et des expériences de nouvelle génération.

« Comme nous avions déjà collaboré avec David sur différents projets, nous connaissions bien la stratégie de classe mondiale, la conception et le travail technologique que lui et son équipe sont en mesure de réaliser. Nous sommes ravis et fiers que David se joigne à nous pour travailler auprès de nos clients et mener à bien notre expansion », a commenté Karim Salabi, cofondateur et associé d’Ascendis.

« Il est rare de pouvoir réunir des capacités de ce calibre en matière de stratégie, de design et de technologie. Nos équipes s’accordent parfaitement et nous réalisons des projets remarquables. Je ne pourrais être plus enthousiasmé par cette occasion et par ce qu’Ascendis accomplira », s’est réjoui David Dougherty, associé chez Ascendis.

Depuis son ouverture plus tôt cette année, le studio de design et technologie d’Ascendis a réalisé des mandats pour des marques de premier plan comme Microsoft, L’Oréal, CCM Hockey et Lee Valley Tools. Les clients d’Ascendis apprécient l’approche collaborative et entrepreneuriale de l’équipe et reconnaissent la qualité de son travail de classe mondiale.

Alors que le monde continue d’être en rapide évolution et que les entreprises recherchent de nouvelles possibilités pour stimuler la croissance, Ascendis sait que l’avenir appartient aux audacieux, et son équipe est prête à aider les leaders avant-gardistes à réaliser leur vision.

À propos d’Ascendis

Fondée en 2015 en réponse aux défis de transformation de notre économie, Ascendis offre aux leaders les plus audacieux les moyens de développer leur entreprise en élaborant des stratégies avant-gardistes et en façonnant des expériences qui marquent l’imaginaire des consommateurs.

Pour y arriver, l’équipe multidisciplinaire d’Ascendis allie conseils stratégiques de classe mondiale, design centré sur l’humain et expertise technologique sans égale. À Montréal, à Toronto et un peu partout dans le monde, Ascendis vous aide à transformer votre entreprise, de la stratégie jusqu’à son exécution.

Nous vous invitons à visiter le site Web d’Ascendis ( www.ascendis.ca ) pour en savoir plus sur l’offre de services de l’entreprise, ses clients audacieux et son équipe de direction.

