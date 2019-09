Ashland : en hausse, un analyste en soutien

19/09/2019 | 16:53

Le titre Ashland s'affiche en hausse de +0,6% ce jeudi, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur le titre, estimant que le groupe dispose désormais des bonnes activités pour améliorer ses résultats.



'Après 17 milliards d'acquisitions et de désinvestissements, Ashland dispose enfin du portefeuille qu'il s'était fixé. Cela devrait réduire la volatilité des bénéfices et des marges, favoriser de meilleurs rendements et des multiples plus élevés', retient Jefferies.



Le broker confirme au passage son objectif de cours de 95 dollars sur le titre.



