Les négociants en or physique en Inde ont appliqué des primes cette semaine pour la première fois en quatre mois, encouragés par une reprise des achats en raison de la baisse des prix locaux, tandis que l'approche du festival du Nouvel An lunaire a stimulé l'activité en Chine et dans d'autres pays.

"La demande, en particulier pour les pièces et les barres, a connu une légère augmentation en raison de la correction des prix", a déclaré Ashok Jain, propriétaire du grossiste en or Chenaji Narsinghji, basé à Mumbai.

Le prix de l'or local se situait autour de 62 400 roupies les 10 grammes vendredi, après avoir atteint un record de 65 040 roupies au début du mois.

La reprise de la demande a incité les négociants à facturer des primes < XAU-IN-PREM> allant jusqu'à 2 $ l'once par rapport aux prix intérieurs officiels - y compris 15 % de taxes à l'importation et 3 % de taxes sur les ventes - par rapport aux remises de 4 $ de la semaine dernière.

La demande pendant la saison des mariages a lentement commencé à prendre de l'ampleur, encourageant certains bijoutiers à faire des achats, a déclaré un négociant en lingots basé à Mumbai et travaillant pour une banque privée.

Les mariages sont l'un des principaux moteurs des achats d'or en Inde.

En Chine, premier consommateur, des primes de 36 à 48 dollars l'once < XAU-CN-PREM> ont été cotées par rapport aux prix de référence avant les vacances du Nouvel An lunaire qui durent une semaine.

"Les mouvements significatifs de l'or à travers le Shanghai Gold Exchange (SGE) suggèrent l'utilisation des quotas d'importation avant les vacances", a déclaré Bernard Sin, directeur régional de la Grande Chine chez MKS PAMP.

"Cette tendance devrait persister au retour des festivités, ce qui pourrait influencer davantage la prime.

À Hong Kong, les primes ont diminué à 1,50-3,50 $ < XAU-HK-PREM> cette semaine, tandis qu'à Singapour, l'or a été vendu entre le pair et une prime de 2,50 $. < XAU-SG-PREM>

"Nous avons vu une reprise de la demande cette semaine de la part des grossistes et quelques achats au détail, mais nous attribuons cela probablement aux achats festifs parce que le Nouvel An lunaire a lieu ce week-end", a déclaré Brian Lan chez le négociant singapourien GoldSilver Central.

