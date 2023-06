Les négociants en or physique en Chine ont facturé cette semaine les primes les plus élevées depuis plus de trois mois, la baisse des prix intérieurs ayant attiré les acheteurs au détail, tandis que la faiblesse de la demande a fait basculer le marché indien dans la décote.

En Chine, pays le plus consommateur, l'or a été vendu avec des primes allant de 4 à 15 dollars par rapport aux prix mondiaux, qui sont brièvement passés sous la barre des 1 900 dollars l'once jeudi.

"Les investisseurs achètent sur la baisse et les investisseurs de détail sont également intéressés par l'achat de bijoux", a déclaré Peter Fung, responsable des transactions chez Wing Fung Precious Metals, ajoutant qu'il pourrait y avoir plus d'achats si les prix baissent encore.

Des données économiques plus faibles vendredi ont renforcé la pression sur les autorités chinoises pour qu'elles fassent plus d'efforts pour soutenir la croissance.

Pourtant, il n'y a "aucun signe d'affaiblissement de la demande d'or dans le plus grand pays consommateur d'or au monde malgré la reprise économique anémique et un niveau de prix significativement plus élevé par rapport au début de l'année", ont écrit les analystes de Commerzbank dans une note.

A Hong Kong, l'or a changé de mains avec une prime de 0,50 à 2,75 dollars sur les prix mondiaux < XAU-HK-PREM>, tandis que les courtiers de Singapour ont facturé des primes de 1,50 à 1,75 dollars < XAU-SG-PREM>.

Cependant, la baisse de la demande au détail a forcé les négociants indiens à offrir des remises < XAU-IN-PREM> allant jusqu'à 4 $ l'once sur les prix intérieurs officiels, y compris 15 % de taxes à l'importation et 3 % de taxes sur les ventes, en baisse par rapport aux primes de 1,5 $ de la semaine dernière.

"La correction continue des prix incite les acheteurs à reporter leurs achats. Ils espèrent que les prix continueront à se corriger", a déclaré Ashok Jain, propriétaire du grossiste en or Chenaji Narsingji, basé à Mumbai.

Les prix de l'or local sont tombés à 57 651 roupies les 10 grammes en début de semaine, leur niveau le plus bas depuis le 15 mars.

La demande de bijoux a considérablement diminué au cours des derniers jours, a déclaré un négociant en lingots basé à New Delhi.

"La demande de pièces et de barres est relativement meilleure car certains les achètent à des fins d'investissement", a-t-il déclaré.

Au Japon, les lingots ont été vendus avec un rabais de 0,50 $ à une prime de 0,50 $. < XAU-TK-PREM> (Reportage de Deep Vakil, Seher Dareen et Arundhati Sarkar à Bengaluru, et Rajendra Jadhav à Mumbai ; édition de David Evans)