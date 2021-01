Asos : serait favori pour le rachat de TopShop

Asos serait bien placé pour la reprise de TopShop selon Sky News. Le groupe aurait proposé le prix de 250 ME pour cette opération selon la chaine.



' Un rachat qui serait très intéressant s'il se confirme : le numérique se développerait dans les magasins physiques...Ce ne serait pas franchement nouveau (cf Amazon avec Whole Foods) mais la crise sanitaire pourrait accélérer cette tendance ' indique Aurel BCG.



Rappelons que Asos a déclaré récemment que la croissance des revenus pour les quatre mois se terminant le 31 décembre a dépassé ses attentes, le détaillant de mode en ligne britannique citant une 'demande des consommateurs plus forte que prévue' pour ses produits.



L'entreprise a déclaré que les ventes au détail pour les quatre mois avaient augmenté de 23%, au-dessus des attentes des analystes d'une croissance de 12%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.