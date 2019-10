Assainissement énergétique des bâtiments trop lent

Berne (awp/ats) - Une maison sur cent par an fait l'objet d'un assainissement énergétique. Cela représente moins de la moitié de ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 dans le secteur du bâtiment, selon le Fonds national suisse (FNS).

La mise en oeuvre de l'assainissement énergétique laisse à désirer, selon le FNS, qui a mené une étude de cas à Altstetten (ZH). Le taux d'assainissement énergétique du bâti existant se monte actuellement à environ 1% par an. "Ce chiffre doit être nettement amélioré si l'on veut atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 dans les délais prévus", soulignent les chercheurs dans un communiqué diffusé jeudi. Il faudrait doubler le pourcentage.

"Les lois et ordonnances actuelles ne correspondent plus aux nouvelles exigences et possibilités", indique Hans-Rudolf Schalcher, président du comité de direction du groupe "Gérer la consommation d'énergie" (PNR 71) du FNS.

"Les cantons doivent par conséquent recentrer leur législation en matière de planification, de construction et d'énergie dans la perspective d'une mise en oeuvre rapide et rentable de la Stratégie énergétique 2050, et simplifier les procédures d'autorisation et d'approbation", ajoute M. Schalcher.

De plus, les chercheurs jugent essentiel de combler les lacunes de connaissances de presque tous les acteurs par des mesures de formation et de communication. "Ces efforts sont indispensables pour permettre à la prochaine génération, qui manifeste actuellement pour la préservation de la planète, de poursuivre cette mission et de la mener à bien", souligne M. Schalcher.

