Assemblée Générale Mixte d'Europcar Mobility Group du 30 juin 2021

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) s’est tenue le 30 juin 2021 au siège social de la société, 13 ter, Boulevard Berthier à Paris, sous la présidence de Monsieur Alexandre de Juniac, Président du Conseil d’administration. Le quorum s’est établi à 73,01 %.

Compte tenu de la pandémie de Covid-19 et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cette Assemblée Générale s’est déroulée exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis-clos.

Les actionnaires ont pu suivre à distance le déroulé de l’Assemblée Générale, retransmise en intégralité en direct et également disponible en différé sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : https://investors.europcar-group.com/fr/financial-documentation/shareholders-meeting.

Ce moment privilégié d’information des actionnaires a été l’occasion pour Caroline Parot, Directrice Générale et Luc Peligry, Directeur Financier, de faire un point sur le plan stratégique “Connect”, de revenir sur les résultats de l’année 2020 et partager les perspectives 2021, notamment liées à la reprise progressive du marché des voyages et des loisirs.

Au-delà de ces présentations, l’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des trente-huit résolutions soumises au vote. Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a approuvé la nouvelle composition du Conseil d’administration de la Société, conformément à la nouvelle gouvernance adoptée par l’Assemblée générale du 20 janvier 2021. Elle a ainsi approuvé la ratification de la cooptation de Madame Sylvie Veilleux et de Messieurs Alexandre de Juniac et Simon Franks en qualité de membres du Conseil d’administration ; l’extension du mandat de Madame Caroline Parot en qualité de membre du Conseil d’administration ; la nomination de Madame Carol Sirou en qualité de membre du Conseil d’administration et la nomination de Monsieur Laurent David en qualité de censeur du Conseil d’administration.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur l’espace investisseurs, rubrique « Informations Financières », sous-rubrique « Assemblées Générales » du site Investisseurs du Groupe : http://investors.europcar-group.com

Calendrier financier :

Résultats du 1er semestre 2021 28 juillet 2021 Résultats du 3ème trimestre 2021 9 novembre 2021

A propos de Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour raison d’être d’offrir des alternatives attractives à la possession de véhicules, de manière responsable et durable. Dans cette perspective, Europcar Mobility Group offre une large palette de services de location de voitures et utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus - avec une flotte d’ores et déjà « C02 light » dotée des motorisations les plus récentes et qui sera dans les années à venir de plus en plus « verte » (plus de 1/3 de véhicules électriques et hybrides à l’horizon 2023).

La satisfaction des clients est au cœur de l’ambition du Groupe et de celle de ses collaborateurs. Elle nourrit également le développement permanent de nouvelles offres dans les trois lignes de service du Groupe - Professionnels, Loisirs, Proximité -, répondant ainsi aux besoins spécifiques et cas d’usage des entreprises ainsi que des particuliers. Les 4 marques majeures du Groupe sont : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires)

www.europcar-mobility-group.com

