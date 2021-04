Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2021 d'ACTIA Group

Regulatory News:

La Société ACTIA Group (Paris:ATI) informe ses Actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 20 mai 2021 à 17 heures, au siège social.

Eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement, la Société recommande à chaque Actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au Président.

En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale des Actionnaires pourraient évoluer. Ainsi, dans l’hypothèse où les conditions prévues par la règlementation seraient remplies, l’Assemblée Générale du 20 mai 2021 pourrait être organisée à huis clos. Les Actionnaires en seraient alors informés par voie de communiqué.

Les Actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux Assemblées Générales (dans la rubrique Investisseurs – Informations permanentes) sur le site de la Société www.actia.com qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou réglementaires

L’avis préalable de réunion, comportant l’ordre du jour, le projet des résolutions proposées au vote des Actionnaires par le Conseil d’Administration, ainsi que la description des principales modalités de participation, de vote à l’Assemblée et d’exercice des droits des Actionnaires, a été publié au BALO du 14 avril 2021, sous le numéro 2100922.

L’avis de convocation sera publié au BALO le 5 mai 2021 et dans un Journal d’Annonces Légales le 3 mai 2021.

Les documents et informations relatifs à l’Assemblée Générale Ordinaire sont disponibles et peuvent être obtenus selon les modalités suivantes :

Sur le site internet de la société, www.actia.com, dans la rubrique Investisseurs, Information permanente, Assemblées Générales, en téléchargeant le fichier intitulé Documents de l’Assemblée Générale du 20 mai 2021 ;

Par courriel, en adressant un mail à l’adresse suivante : contact.investisseurs@actia.fr ;

Par courrier sur demande écrite (5, rue Jorge Semprun – BP 74215 – 31432 Toulouse Cedex 4) au Siège Social.

______

A PROPOS D’ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications.

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires 2020 : 438,6 M€.

Près de 3 720 collaborateurs dans le monde dont plus de 1 000 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext C

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF: FP

Indices : CAC ALL SHARES – CAC ALL-TRADABLE – CAC NDUSTRIALS – CAC MID&SMALL – CAC SMALL – EN TECH CROISSANCE – GAÏA INDEX

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : mercredi 20 mai 2021 (avant bourse)

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210428005769/fr/