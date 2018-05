Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de Dassault Systèmes du 22 mai 2018

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Regulatory News:

Dassault Systèmes (Paris:DSY) (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le mardi 22 mai 2018, à 15 heures, à son siège social (Amphithéâtre), 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 30 mars 2018 et peut être consulté sur le site de Dassault Systèmes à l’adresse internet https://www.3ds.com/fr/investisseurs/assemblees-generales/2018.

L’avis de convocation reprenant l’ordre du jour sera publié ce jour au BALO et sera également disponible à l’adresse internet précitée.

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée, et notamment les renseignements mentionnés à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont tenus depuis le 30 avril 2018 à la disposition des actionnaires au siège social de Dassault Systèmes ou à la Société Générale (à l’adresse suivante : Service des Assemblées – 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812 – 44308 Nantes, Cedex 3) dans les conditions légales et réglementaires.

Un grand nombre de ces renseignements figurent dans le Document de référence 2017 de Dassault Systèmes déposé auprès de l’AMF le 21 mars 2018, ainsi que sur son site internet (https://www.3ds.com/fr/investisseurs/assemblees-generales/2018) conformément à l’article R.225-73-1 du Code de commerce.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 220 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180502005656/fr/