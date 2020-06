Assemblée générale annuelle 2020 d'Achiko Limited: Les actionnaires adoptent toutes les propositions

Zurich, le 18 juin 2020 - La première assemblée générale annuelle des actionnaires (« AGA » ou « AGM » en anglais) d'Achiko Limited (« Achiko » ou la « Société ») s'est tenue aujourd'hui à Zurich. En raison de la pandémie de Covid-19, l'AGA de cette année s'est tenue sur une plateforme de vidéoconférence.

Achiko est heureux d'annoncer que toutes les résolutions ont été dûment adoptées, les résolutions 16-18 ayant été adoptées en tant que résolutions spéciales. Au total, 13 807 361 votes d'actionnaires, soit 15,4 % du capital social et des actions ayant droit de vote, étaient représentés par le mandataire indépendant. Le conseil d'administration tient à remercier tous ceux qui ont exercé leurs droits d'actionnaires de cette manière.

Les actionnaires ont approuvé les états financiers consolidés, le rapport des auditeurs indépendants et le rapport annuel pour les deux années 2018 et 2019. Grant Thornton AG, Zurich, a été approuvé comme auditeur pour le prochain exercice financier et les administrateurs sont autorisés à fixer leur rémunération. Le président du conseil d'administration et tous les membres du conseil d'administration ont été confirmés dans leurs fonctions pour un nouveau mandat d'un an, avec une rémunération annuelle totale de 319 503 USD. La rémunération annuelle globale du comité exécutif a été approuvée pour un an pour un montant d'environ 890 000 USD.

Les actionnaires ont voté pour approuver, ratifier et confirmer tous les actes des administrateurs au plus tard à la date de l'assemblée générale. Steven Goh en tant que membre unique et président du comité de nomination et de rémunération et Buis Bürgi AG en tant que mandataire indépendant ont été approuvés lors de la réincorporation qui est devenue effective. Une radiation de la cotation des actions de la SIX Swiss Exchange avant que la réincorporation ne devienne effective et une nouvelle cotation des actions au même endroit au moment de la réincorporation ont été approuvées.

Des résolutions spéciales visant à re-domicilier la société à Zurich, en Suisse, la réincorporation de la société en vertu du droit suisse et l'adoption des nouveaux statuts à la date d'entrée en vigueur de la réincorporation, la conversion de la structure actuelle du capital social de la société et l'adoption des normes internationales d'information financière (IFRS) dans l'audit des états financiers de la société ont été approuvées. En conséquence de la re-domiciliation à la Suisse, le numéro ISIN d'Achiko sera changé en CH0522213468, à partir du 19 juin 2020.

Les actionnaires ont également approuvé le changement de nom de la société en Achiko AG lors de sa radiation de l'enregistrement en tant que société exemptée des îles Caïmans et de son remplacement par un nouvel acte constitutif et de nouveaux statuts.

Allen Wu, président d'Achiko, a déclaré: « Nous sommes particulièrement heureux que les résolutions spéciales visant à approuver la re-domiciliation en Suisse aient été adoptées. Le domicile actuel aux îles Caïmans est devenu un signal d'alarme pour la plupart des banques et des intermédiaires commerciaux hors de Suisse qui ont interdit purement et simplement ou rendu très difficile la négociation d'actions de sociétés constituées aux îles Caïmans. Le conseil d'administration estime que le prix de l'action s'est affaibli car les investisseurs ne peuvent pas facilement acheter ou vendre des actions d'Achiko et une re-domiciliation devrait créer une plus grande liquidité pour les actions d'Achiko. La re-domiciliation soutient également nos plans stratégiques visant à renforcer notre présence en Suisse afin d'accroître notre empreinte en Europe ».

À propos d'Achiko

Fondée en 2018, Achiko (ISIN KGY0101M1024) est une société de type plate-forme Fintech cotée au SIX Swiss Stock Exchange (ACHI:SWX) qui possède et exploite des technologies qui permettent aux consommateurs de payer, leur propose des choses à faire et leur donne des raisons de rester grâce à une série de caractéristiques sociales attrayantes. Des fonctions sociales et de jeu seront ajoutées à la plateforme à partir du troisième et du quatrième trimestre 2020.

En affinant sa technologie et ses opérations en Indonésie d'abord, puis en les étendant à d'autres pays, l'entreprise vise ensuite à fournir des services dans toute une série de secteurs verticaux tels que les paiements de jeux, les achats immédiats et les paiements ultérieurs, les services de commerce électronique et d'autres encore, directement et indirectement.

Achiko a des actionnaires importants tels que le groupe MNC, la plus grande entreprise de médias en Asie du Sud-Est. Son actionnariat comprend également MOX, la plus grande société chinoise de capital-risque qui se concentre exclusivement sur le secteur de la téléphonie mobile et l'une des trois plus grandes sociétés mondiales de capital-risque dans ce domaine.

De plus amples informations sont disponibles sur le site investor.achiko.com.

