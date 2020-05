Assemblée générale mixte de Genkyotex à huis clos le 10 juin 2020 : mise à disposition des documents préparatoires et informations d'accès à distance

Regulatory News:

Genkyotex (Euronext Paris et Bruxelles : FR0013399474 – GKTX) (Paris:GKTX) (Brussels:GKTX), société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, annonce aujourd’hui la mise à disposition des documents préparatoires à son assemblée générale mixte du 10 juin 2020 et précise les informations relatives à la participation à distance des actionnaires.

Comme indiqué dans le communiqué de presse de la société du 6 mai 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement pour freiner sa propagation, l’assemblée générale mixte de Genkyotex se tiendra à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, le 10 juin 2020 à 11 heures (heure de Paris) au siège social de la société situé 218 avenue Marie Curie – Forum 2 Archamps Technopole, 74166 Saint Julien en Genevois.

Informations d’accès à distance

L’assemblée sera retransmise en intégralité, en direct puis en différé, sur le site internet de la société https://www.genkyotex.com, et les actionnaires de Genkyotex sont invités à y participer à distance en se connectant à l’aide des informations suivantes :

Lien pour suivre la présentation en ligne :

https://www.anywhereconference.com?Conference=418935896&PIN=88793288&UserAudioMode=DATA

Numéros d’appel pour la connexion audio ainsi que code PIN correspondant :

France : +33 1 70 71 01 59

Belgique : +3224015391

Suisse : +41445831805

Code PIN : 88793288#

Il est rappelé que les actionnaires ne pourront pas voter en séance, ni poser de questions ou proposer des résolutions écrites. Conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations de l’Autorité des marchés financiers, la société invite ainsi ses actionnaires à voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, ou à donner pouvoir au président selon les modalités détaillées dans l’avis de réunion de la société publié au BALO du 6 mai 2020 ainsi que dans l’avis de convocation publié au BALO du 20 mai 2020.

Droit de communication des actionnaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les documents qui doivent être communiqués aux actionnaires sont tenus à leur disposition au siège social de la société et pourront leur être transmis sur simple demande adressée à investors@genkyotex.com, sous réserve que l’actionnaire indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle ils doivent être envoyés.

Par ailleurs, tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société www.genkyotex.com.

Question écrites

Tout actionnaire pourra formuler des questions écrites. Ces questions devront être adressées :

- au siège social 218, avenue Marie Curie – Forum 2 Archamps Technopole – 74166 Saint-Julien-en-Genevois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au président du conseil d’administration,

- à l’adresse électronique suivante : investors@genkyotex.com,

au plus tard quatre (4) jours ouvrés avant l’assemblée générale, soit le 4 juin 2020, accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Dans la mesure du possible, compte tenu des circonstances exceptionnelles, la société fera ses meilleurs efforts pour répondre lors de l’assemblée générale aux questions reçues par courriel jusqu’à la veille de l’assemblée générale (soit le 9 juin 2020).

À propos de Genkyotex

Genkyotex est une société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, cotée sur les marchés réglementés d’Euronext Paris et Euronext Brussels. Son approche thérapeutique unique est basée sur l’inhibition sélective des enzymes NOX qui amplifient de nombreux processus pathologiques comme les fibroses, l’inflammation, la perception de la douleur, l’évolution du cancer et la neurodégénérescence. Genkyotex développe un portefeuille de candidats médicaments représentant une nouvelle classe thérapeutique ciblant une ou plusieurs enzymes NOX. Son candidat médicament le plus avancé, le setanaxib (GKT831), un inhibiteur des enzymes NOX1 et 4, atteste d’une activité antifibrotique dans un essai clinique de Phase 2 dans la cholangite biliaire primitive (CBP, une pathologie fibrotique orpheline). Suite aux résultats positifs, un essai clinique de Phase 3 en CBP est envisagé. Le setanaxib est également évalué dans un essai clinique initié par des investigateurs dans la néphropathie diabétique (DKD). Une subvention de 8,9 M$ du National Institutes of Health (NIH) des États-Unis a été accordée au professeur Victor Thannickal de l’Université de l’Alabama à Birmingham (UAB) pour financer un programme de recherche pluriannuel évaluant le rôle des enzymes NOX dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), une maladie pulmonaire chronique qui entraîne la fibrose des poumons. L’élément central du programme sera de mener un essai de Phase 2 avec le setanaxib chez des patients atteints de FPI dont le recrutement est prévu au cours de 2020. Ce candidat pourrait également être actif dans d’autres indications fibrotiques.

Genkyotex dispose également d’une plate-forme polyvalente, Vaxiclase, particulièrement adaptée au développement d’immunothérapies. Un partenariat sur l’utilisation de Vaxiclase en tant qu’antigène en soi (GTL003) a été établi avec le Serum Institute of India Private Ltd (Serum Institute), le plus grand producteur de doses de vaccins au monde, pour le développement par le Serum Institute de vaccins de combinaison de cellules multivalentes contre plusieurs maladies infectieuses.

Plus d’information sur le site www.genkyotex.com ou sur investors@genkyotex.com

Note de mise en garde

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle concernant les objectifs de la Société. Ces énoncés prospectifs sont établis sur la base des hypothèses, estimations et attentes de la direction de Genkyotex et sont soumis à certains risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, les tendances de marché, l’évolution des technologies et de l’environnement compétitif, les évolutions réglementaires, les risques industriels et cliniques ainsi que tous les risques associés au développement de la société. Ces facteurs ainsi que d’autres risques et incertitudes peuvent empêcher la société d’atteindre les objectifs mentionnés dans le présent communiqué de presse et, par voie de conséquence, les résultats réels peuvent différer de ce qui y est indiqué. Les facteurs qui pourraient influencer les résultats futurs incluent également, sans être exhaustifs, les incertitudes liées au développement des produits de Genkyotex qui pourrait ne pas aboutir, les incertitudes liées aux autorisations de commercialisation des produits donnés par les autorités administratives compétentes, ainsi que tout facteur qui pourrait influencer la capacité de Genkyotex à commercialiser les produits qu’elle développe. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, décrits dans le document d’enregistrement universel de Genkyotex déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020 sous le numéro D. 20-0434, et aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels Genkyotex est présent. Les produits de Genkyotex sont à ce jour utilisés exclusivement dans le cadre d’essais cliniques. Ils ne sont pas disponibles en dehors de ces essais ou à la vente.

