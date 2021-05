Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 25 juin 2021 de LYSOGENE - Publication de l'avis de réunion

Regulatory News:

Lysogene (Paris:LYS) (FR0013233475 – LYS), société biopharmaceutique de phase 3 s’appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), informe ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra le 25 juin 2021 à 9 heures dans les locaux du cabinet Dechert (Paris) LLP, situés au 32 rue de Monceau à Paris (75008).

L’avis préalable de réunion valant avis de convocation comprenant l’ordre du jour ainsi que le texte des résolutions proposées au vote des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 19 mai 2021. Une copie est disponible sur le site Internet de la Société https://www.lysogene.com/assemblee-generale/?lang=fr.

Les documents relatifs à cette Assemblée ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les modalités détaillées de participation à l’assemblée et d'envoi de questions écrites sont disponibles dans l'avis de réunion n° 2101874, publié au BALO (Journal Officiel) n° 60 du 19 mai 2021.

À propos de Lysogene

Lysogene est une Société biopharmaceutique spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC). La Société a acquis une compétence unique lui permettant de délivrer des thérapies géniques dans le SNC pour traiter des maladies de surcharge lysosomale et d’autres maladies génétiques du SNC. Lysogene mène actuellement une étude clinique de Phase 2/3 dans la MPS IIIA, en partenariat avec Sarepta Therapeutics, Inc. Une étude clinique adaptative dans la gangliosidose à GM1 est en cours de préparation. Conformément à l’accord conclu entre Lysogene et Sarepta Therapeutics, Inc., Sarepta Therapeutics, Inc. détiendra les droits commerciaux exclusifs de LYS-SAF302 aux États-Unis et dans les marchés hors Europe, tandis que Lysogene maintiendra l’exclusivité commerciale de LYS-SAF302 en Europe. Lysogene travaille aussi avec un partenaire universitaire pour définir la stratégie de développement d’un traitement pour le syndrome de l’X Fragile, une maladie génétique liée à l’autisme. www.lysogene.com

